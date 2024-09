Kinderen reizen in oktober gratis met de bus en trein

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

In oktober kun je met je (klein)kinderen voordelig op avontuur: kinderen reizen de hele maand gratis met de bus en regionale trein. Ina (64), die vaak met haar kleinzoons van 5 en 3 reist, zegt: “Voor de kleinkinderen is reizen met de bus en trein een groot avontuur. Voor mij is het ook ontspannen: geen gedoe met parkeren en we spelen gezellig spelletjes onderweg.”

Met één e-ticket kunnen maximaal drie kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis mee met een betalende volwassene. Deze actie geldt in bussen en regionale treinen in Flevoland (behalve Almere), Gelderland en Overijssel. Het e-ticket is op maandag t/m vrijdag na 9.00 uur geldig, en in het weekend de hele dag. De actie loopt van 1 oktober t/m 3 november 2024.

E-ticket online bestellen

Bestel je e-ticket eenvoudig via ervaarhetov.nl of de Ervaar het OV-app. Je kunt zoveel e-tickets bestellen als je wilt! Bekijk de actievoorwaarden op ervaarhetov.nl/kinderengratis.

Over Ervaar het OV

Ervaar het OV is een initiatief van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, en de regionale vervoerders Arriva, Blauwnet, Breng en RRReis. Blijf op de hoogte van nieuwe acties, aanbiedingen en abonnementen door je aan te melden voor de nieuwsbrief via ervaarhetov.nl/nieuwsbrief.

