Kunnen digitale beloningen traditionele klantenkaarten vervangen?

Je kent die ouderwetse stempelkaart nog wel, waar je bij elke derde kop koffie een stempel kreeg en dan pas na tien koppen een gratis bakje mocht scoren. Maar weet je wat er tegenwoordig gebeurt?

Die kaarten beginnen ouderwets te voelen naast digitale beloningen. Bedrijven ontdekken dat ze klanten op veel efficiëntere manieren kunnen blijven verleiden via digitale portemonnees in plaats van papieren pasjes.

Het idee is dat digitale beloningen – en dan met name die gebaseerd op blockchain of crypto-tokens – die traditionele kaart wel eens kunnen vervangen. Denk bijvoorbeeld aan een loyaliteitsprogramma waarbij je een token krijgt dat je kunt verhandelen, bewaren of zelfs gebruiken bij andere merken. Een snellere, transparantere én veiligere manier om je loyaliteit te belonen.

Een goed voorbeeld hiervan zijn online casino’s die crypto omarmen. Als je kijkt naar deze handleiding voor crypto casino gebruikers, opgesteld door casino- en crypto-expert Lars van Meijeren, zie je dat dergelijke goksites erg succesvol gebruikmaken van de voordelen van crypto. Je kan ermee geld storten en je winst opnemen, maar er ook promoties in ontvangen.

Digitale beloningen komen op dergelijke platforms niet alleen in de vorm van cashback of punten, maar als echte crypto-tokens die je realtime kunt inzetten.

Er zijn immers serieuze voordelen aan zo’n systeem. Met blockchain kan een transactie meteen – ja, echt quasi-nul vertraging – verwerkt worden. Geen gedoe met maandelijkse boekjes meer, maar beloningen direct zichtbaar in je digitale wallet.

En dat is geen lege belofte: analyses van grote consultancyfirma’s tonen aan dat blockchain in loyaliteitsprogramma’s transacties versnelt én fraude tegengaat, omdat alles transparant en onveranderbaar wordt vastgelegd.

Dan zijn er ook bedrijven die experimenteren met tokenisatie. In plaats van een vrij betekenisloos extra punt krijg je een digitale token dat je in je wallet bewaart en zelfs kan uitwisselen via een netwerk. Stel je voor: een token dat je bij de ene winkel verdient, kun je bij een partnermerk inruilen.

Zo wordt klantenbinding echt… wendbaar. Bedrijven zoals Chanticleer werken al sinds 2018 met een dergelijk systeem, een programma waar de beloning cryptomunten zijn, bruikbaar binnen hun hele netwerk.

Zelfs Starbucks waagde zich iets Web3-achtigs: via hun platform ‘Odyssey’ kregen klanten unieke digitale verzamelobjecten bij aankopen. Dat is duidelijk anders dan dat oude stempeltje, maar momenteel is de toekomst van het programma niet zeker.

Ook initiatieven zoals Burger King’s WhopperCoin zijn inmiddels gesneuveld (het token stortte in en verdween zo goed als), maar dat is te verwachten met experimentele technologie.

Er komt méér bij kijken dan alleen beloningen. Blockchain biedt namelijk ook veilige opslag én het bewijs van eigenaarschap van die beloningstokens. NFT-lidmaatschappen bieden zelfs de mogelijkheid om beloningseigendom te verhandelen, te bewaren of exclusieve ervaringen mee te ontgrendelen.

Dat gebeurt al bij merken die NFT’s inzetten als loyaliteitsbeloning: je krijgt iets tastbaars, digitaal én uniek. En niet vergeten: met sommige NFT’s kan je echt grof geld verdienen.

Maar kijk, op dit moment zijn zulke digitale systemen vooral interessant voor tech-savvy klanten. Niet iedereen zit te wachten op crypto of heeft al een wallet. Toch zie je dat merken met hedendaagse ambities hier al in investeren, juist omdat je daarmee jonge, betrokken fans voor je wint op een manier waar een stempelkaart nooit tegenop kan.

Dus ja, digitale beloningen zetten stevig de deur open naar een loyaliteitsprogramma dat een stuk slimmer, flexibeler én toekomstgerichter aanvoelt.

