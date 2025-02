Landelijke Opschoondag: Gelderlanders pakken zwerfafval aan op 22 maart

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Op zaterdag 22 maart is het weer tijd voor de Landelijke Opschoondag. In heel Nederland gaan vrijwilligers aan de slag om parken, straten en buurten schoon te maken. Ook in Gelderland worden talloze acties opgezet om het voorjaar fris en opgeruimd te beginnen.

Actie in het zonnetje

Nieuw dit jaar is dat een bijzondere opruimactie in het zonnetje wordt gezet. De organisatie Supporter van Schoon, een initiatief van Verpact, wil hiermee deelnemers bedanken en inspireren. De winnende actie krijgt een bezoek van een mobiele barista, die ter plekke iets lekkers serveert in herbruikbare bekers.

“We zien elk jaar geweldige initiatieven ontstaan. Met deze prijs willen we deelnemers extra waarderen en tegelijkertijd aandacht vragen voor herbruikbare verpakkingen,” zegt Hester Klein Lankhorst, bestuursvoorzitter van Verpact.

Iedereen kan meedoen

De Landelijke Opschoondag is bedoeld voor jong en oud. Of het nu gaat om buren, bedrijven, scholen of sportverenigingen: iedereen kan meedoen. Gewapend met een afvalgrijper en vuilniszak kunnen deelnemers samen hun omgeving schoner maken. Gevonden flesjes en blikjes met statiegeld kunnen direct worden ingeleverd.

Vorig jaar deden er landelijk 40.000 mensen mee en werden bijna 3.000 acties aangemaakt. Acties kunnen eenvoudig worden aangemeld via de website van Supporter van Schoon en verschijnen op een interactieve kaart.

Meedoen? Meld je actie aan!

Wil je ook een bijdrage leveren aan een schonere omgeving? Meld dan een actie aan via:

🔗 www.supportervanschoon.nl

