Langer leven door regelmatig koffie drinken

Het wetenschappelijke blad The Annals of Internal Medicine heeft enkele weken geleden de resultaten van een geheel nieuw onderzoek gepubliceerd. Uit deze studie bleek dat mensen die regelmatig een kopje koffie drinken ook minder snel lijken te sterven. Een bijzondere conclusie, maar volgens deze studie wel erg aannemelijk. Toch blijkt ook nu weer dat alles waar ‘te’ voor staat, nooit goed is. Te veel kan namelijk weer een averechts effect hebben.

Nederlanders zijn echte koffiedrinkers. In bijna ieder huishouden bevindt zich wel een koffiemachine. De één professioneler dan de ander, maar allemaal met de intentie om de lekkerste koffie te zetten. Koffie staat voor gastvrijheid, goed wakker worden en simpelweg genieten. Koffie hoort bij de dag. De meesten van ons weten dan ook wel hoe ze de allerlekkerste kop koffie kunnen zetten. Van het uitkiezen van de lekkerste koffiebonen tot de espresso machine ontkalken voor de beste kwaliteitskoffie. Maar weten we ook wat koffie doet voor de gezondheid? Volgens deze recente studie kan koffie mogelijk in verband staan met een langer leven. Maar hoeveel koffie is daarvoor nodig? En wat is ‘te veel’?

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek werden er circa 170.000 mensen gevolgd gedurende een tijdspanne van 37 tot 73 jaar. Er hebben dus heel wat uren in het onderzoek gezeten. Aan de respondenten werd tevens gevraagd om naast hun koffiegebruik ook hun andere voedingspatronen te delen. Op die manier konden de onderzoekers dit meenemen in de resultaten. Zo zou de uitslag bijvoorbeeld niet beïnvloed worden door het voedingspatroon van de respondenten.

Uiteindelijk bleek dat mensen die dagelijks een kopje koffie dronken 16 tot maar liefst 21 procent minder kans hadden om te komen overlijden gedurende het onderzoek. Hierbij maakte het niet uit of er koffie met of zonder cafeïne werd gedronken. Ook het gebruik van suiker of melk had hierop geen enkele invloed.

Schokkend resultaat

Dit resultaat is met recht schokkend te noemen. Uit zo’n grote groep mensen had men dus circa 15 tot 20 procent minder kans om te komen overlijden. Er zijn maar weinig dingen die ook zo’n groot effect hebben op de levensduur van de mens. Als zou blijken dat dit voor de totale wereldbevolking geldt, zijn we iets op het spoor waarmee we mogelijk de mens langer kunnen laten leven en ziektes kunnen voorkomen.

Toch moeten er ook kanttekeningen worden geplaatst. Het onderzoek is weliswaar uitgevoerd onder een relatief grote groep, maar is nog lang niet groot genoeg om de gehele wereldbevolking te representeren. Daarnaast hoeft het niet de koffie te zijn die dit effect heeft op het risico van overlijden. Misschien leven koffiedrinkers gewoon gezonder. Bewegen ze bijvoorbeeld meer en eten ze meer groente en fruit. Als zij over het algemeen gezondere keuzes maken dan niet-koffiedrinkers, dan kan dit betekenen dat hun lichaam over het algemeen al fitter is en ze daardoor logischerwijs ook een minder groot risico lopen om te overlijden.

Bovendien waarschuwen de onderzoekers dat dit niet betekent dat mensen massaal koffie moeten gaan drinken. Er is echt nog meer onderzoek nodig. Ook kan het enkel met mate gedronken worden. Boven de zeven kopjes per dag kan koffie zelfs schadelijk zijn.

