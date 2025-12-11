Let op bij je voorlopige aanslag als je in 2025 een huis kocht

Wie in december of januari post krijgt van de Belastingdienst, ziet het misschien al staan: de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2026. Zo’n 3,7 miljoen Nederlanders, onder wie veel huiseigenaren, ontvangen deze berekening. De Belastingdienst benadrukt dat het belangrijk is om deze goed te controleren, vooral als er in 2025 een nieuwe hypotheek is afgesloten of overgesloten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De voorlopige aanslag is gebaseerd op bekende gegevens, zoals de aangifte over 2024 of de voorlopige aanslag 2025. Maar bij een verhuizing, een nieuwe hypotheek of gewijzigde rente kan de situatie anders zijn. Sandra Rebbens van de Belastingdienst legt uit dat vooral huiseigenaren even moeten opletten: “De hypotheekrente is onder voorwaarden aftrekbaar. Daardoor krijgen veel mensen maandelijks geld terug. Maar alleen als de gegevens kloppen.”

Daarom adviseert Rebbens om bij het controleren van de aanslag de WOZ-beschikking en hypotheekgegevens erbij te pakken. “Weet je de bedragen niet precies? Maak dan een voorzichtige inschatting. Kies liever iets te laag voor de rente en iets te hoog voor de WOZ-waarde, zodat je later niet hoeft terug te betalen.”

Wie wijzigingen wil doorvoeren, kan dat eenvoudig doen via belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag. Daar staat ook een hulpmiddel om te berekenen hoe een wijziging je maandbedrag beïnvloedt. Hulp nodig? De Belastingdienst biedt kosteloze ondersteuning, zowel online als telefonisch als op locatie.

Nog geen voorlopige aanslag ontvangen? Dan kun je er zelf één aanvragen via hetzelfde webadres.

