Meer dan helft ouders bezorgd over kinderen in verkeer

AMERSFOORT – Meer dan de helft van de ouders (53%) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van hun kinderen op de fiets. Vooral onbekende routes, fietsen in het donker en het gebruik van smartphones onderweg baren zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van de familie-veiligheidsapp Life360.

Om die zorgen te verminderen slaan Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Life360 de handen ineen. De organisaties willen gedragsinzichten en technologie combineren om kinderen bewuster en veiliger door het verkeer te laten gaan. “De verkeersdrukte neemt toe, waardoor kinderen sneller in lastige situaties terechtkomen,” zegt Willemijn Pomper van VVN. “Juist nu de scholen weer zijn begonnen, is aandacht voor veilig gedrag cruciaal.”

Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de ouders graag een melding ontvangt zodra hun kind veilig op de bestemming is aangekomen. Life360 biedt hiervoor functies zoals botsingsdetectie, SOS-signalen en locatie-deling. Volgens Chief Marketing Officer Mike Zeman kan technologie ouders meer gemoedsrust geven: “Ons doel is de veiligheid en coördinatie van gezinnen te verbeteren.”

De samenwerking tussen VVN en Life360 gaat direct van start en wordt de komende tijd zichtbaar in campagnes, waaronder een landelijke “safe driving challenge”.

🔗 Meer info: vvn.nl / life360.com

