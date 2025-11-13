Menzis houdt zorgpremie in 2026 gelijk, maar waarschuwt voor stijging in 2027

40 keer bekeken

Menzis houdt de basispremie voor 2026 stabiel. De Menzis Basis Polis blijft € 156,25 per maand, hetzelfde bedrag als in 2025. Dat is opvallend, aangezien de zorgkosten blijven stijgen en de zorgvraag toeneemt. De premiebevriezing wordt mogelijk gemaakt doordat Menzis € 60 miljoen uit eigen middelen inzet en doordat er een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds is. Wel waarschuwt de verzekeraar dat de premie in 2027 waarschijnlijk fors zal stijgen.

Volgens Menzis staan zowel de betaalbaarheid als de toegankelijkheid van zorg onder druk. De politiek wil zorgmijding tegengaan, maar maatregelen zoals het verlagen van het eigen risico of het toevoegen van mondzorg aan het basispakket zouden juist leiden tot hogere premies voor iedereen.

Daarom pleit Menzis voor een gerichte maatwerkoplossing voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Gemeenten weten wie kwetsbaar is, omdat zij deze inwoners al ondersteunen via minimaregelingen. Voor die groep zou een speciale aanvullende verzekering kunnen worden aangeboden waarmee het eigen risico (en eventueel mondzorg) wordt vergoed. De verzekering kan gratis zijn, waarbij de overheid de kosten achteraf compenseert.

Volgens CFRO Dirk Jan Sloots is dat noodzakelijk: “We houden de premie in 2026 stabiel, maar weten dat dit geen structurele oplossing is. Zorgmijding door financiële drempels is een urgent probleem. Daarom moeten oplossingen gericht zijn op de mensen die het echt nodig hebben – doelmatig, sociaal en betaalbaar.”

