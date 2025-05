Met je bedrijf de grens over: hoe doe je dat? 

Als de Nederlandse markt te klein is geworden voor jouw ambities, is het tijd om de grens over te steken. België kan een interessante optie zijn, maar ga je voor een grotere afzetmarkt dan is Duitsland de beste keuze. In Duitsland wonen maar liefst tachtig miljoen mensen, wat betekent dat hier een wereld aan mogelijkheden ligt. Voor ondernemers is het de kunst om ervoor te zorgen dat je hier voet aan wal krijgt. Dat doe je door een gedegen strategie te ontwikkelen en uit te voeren. In dit artikel laten we je zien hoe je dat het beste doet.

Een goede basis creëren voor je bedrijf in Duitsland

Hoe zorg je dat potentiële klanten in Duitsland jouw bedrijf leren kennen? Door te zorgen dat je zichtbaar bent. Een goede eerste stap is daarom om je online positie te verbeteren. Zorg ervoor dat je website beschikbaar is in het Duits en zorg dat je hoog eindigt in de Duitse zoekresultaten van Google. Je kunt ook gericht gaan werken met online advertenties. Vervolgens is het de kunst om ook in de echte wereld je toekomstige klanten te bereiken. Dat doe je het beste in de taal van je klanten: het Duits. Ondernemers denken soms dat de Engelse taal voldoende is, maar dat is vaak niet het geval. Communiceer daarom altijd in de taal van je doelgroep. Ben je zelf het Duits niet machtig? Rekruteer dan de juiste mensen, bijvoorbeeld een sales manager Duitsland die de taal van je klanten spreekt. Behalve de taal brengt een Duitse kracht ook een netwerk met zich mee waar je dankbaar gebruik van kunt maken.

Het belang van Duitstalig personeel

Als je je bedrijf wilt uitbreiden naar Duitsland, is het van het grootste belang dat je de Duitse markt goed onderzoekt en uiteindelijk kent. Dit kan een tijdrovend proces zijn. Vandaar dat we je aanraden om Duits sprekend personeel in te huren. Deze mensen spreken niet alleen de taal, maar kennen ook de mores binnen het bedrijfsleven. Deze lijkt misschien wel op de Nederlandse, maar is op sommige punten toch anders. Juist deze kleine cultuurverschillen kunnen van grote invloed zijn op het al dan niet slagen van je buitenlandse avontuur. Zorg er daarom voor dat je de juiste mensen voor je bedrijf inzet. Je zult merken dat je hierdoor veel sneller, maar vooral ook beter kunt groeien in Duitsland.

Waar vind je geschikt personeel om je uitbreiding te realiseren?

Besteed taken uit aan experts en je zult zien dat je buitenlandse avontuur veel beter van de grond komt. Dat begint al bij de werving van de mensen die je nodig hebt om je plannen te verwezenlijken. Schakel een expert in op het gebied van werving selectie Duitsland en je voorkomt dat je zelf het wiel opnieuw moet uitvinden. Een ervaren recruiter beschikt over een groot netwerk van zeer geschikte kandidaten. Neem daarom een keer contact op met een recruiter om te kijken wat je nodig hebt om succesvol de Duitse markt te veroveren. We wensen je veel succes met dit mooie avontuur!

