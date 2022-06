Nachtvlinders kijken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht

Op vrijdagavond 1 en zaterdagavond 2 juli is de 18e Nationale Nachtvlindernacht van De Vlinderstichting. Verspreid door het hele land zullen dan excursies plaatsvinden. Daarbij worden nachtvlinders gelokt met een felle lamp of met een zoet stroopje, waarna ze rustig kunnen worden bekeken. Er is veel moois te zien, want juli is voor veel soorten dé nachtvlindermaand.

Het is wel even geduld hebben, want de zon gaat pas iets na tienen onder en daarna verschijnen de nachtvlinders. Maar dan kunnen ook meer dan zevenhonderd soorten worden gezien. Soorten als huismoeder, grijze stipspanner, gewone worteluil, gewone stofuil en graswortelvlinder, gewone grasmot, bonte brandnetelbladroller, gevlamde bladroller, grote appelbladroller en de zilverstreep- en bleke grasmot zullen veel worden waargenomen.



Meedoen

Nieuwsgierig geworden naar deze vlinders met hun wonderlijke namen? Op www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht is te zien in waar u samen met deskundigen naar nachtvlinders kunt kijken. U kunt natuurlijk ook de nachtvlinders in uw eigen tuin bekijken als ze nectar komen drinken bij bloemen. Want sommige soorten bloemen verspreiden als het donker is de heerlijkste geuren om nachtvlinders aan te trekken.

Een van de doelen van de Nationale Nachtvlindernacht is het tegelijkertijd verzamelen van nachtvlinderwaarnemingen op heel veel verschillende plekken in het land. En dus: als u nachtvlinders gaat kijken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht, geef uw waarnemingen door via www.telmee.nl of www.waarneming.nl.

