Nationale Ouderendag: ANBO deelt bloemetjes uit

Het is bijna 7 oktober, Dag van de Ouderen. ANBO wil op deze dag graag een paar mensen in het zonnetje zetten die dat enorm hebben verdiend. Iedereen kan iemand aanmelden voor zo’n bloemetje.

Vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag, een dag waarop alle senioren in ons land centraal staan. Ouderenorganisatie ANBO staat hier uiteraard ook bij stil, want senioren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. De Dag van de ouderen is bij uitstek de dag om daar nog eens extra aandacht voor te vragen.

ANBO wil de bloemetjes als dank geven aan ouderen die bijvoorbeeld erg actief zijn voor hun buurt, veel werk verzetten als mantelzorger of iedereen helpen die hulp nodig heeft. Mensen die iemand kennen die zo’n bloemetje verdient, kunnen op dit formulier hun verhaal en gegevens kwijt.

Uit alle inzendingen kiest ANBO de drie mooiste, meest opvallende en ontroerende verhalen. Deze drie toppers krijgen op 7 oktober een bloemetje.

