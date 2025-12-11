Nederland dreigt wetenschappelijke voorsprong te verliezen door tekort aan digitale rekenkracht
Nederland moet jaarlijks 165 miljoen euro extra investeren in digitale onderzoeksinfrastructuur om internationaal mee te blijven doen. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van NWO en SURF. Zonder deze structurele impuls verdwijnen cruciale voorzieningen zoals supercomputers, datahubs en onderzoeksnetwerken mogelijk naar het buitenland — en daarmee ook toponderzoekers.
Ondertussen groeit de behoefte aan rekenkracht explosief. Supercomputers, AI-toepassingen, dataverwerking en netwerkconnectiviteit vormen de ruggengraat van modern onderzoek. Maar volgens SURF en NWO kan de huidige infrastructuur de vraag op korte termijn niet meer aan.
Nederland investeerde de afgelopen jaren nauwelijks. Sinds 2019 vond er geen of slechts beperkte inflatiecorrectie plaats en werden budgetten niet geïndexeerd. Daardoor zakte Nederland van de 7e naar de 20e plek in Europa, gemeten naar de omvang van nationale rekenfaciliteiten in verhouding tot het bruto nationaal product.
“Zonder sterke digitale onderzoeksinfrastructuur verliezen we ons innovatieve vermogen,” waarschuwen de betrokken organisaties. “Het onderzoek van vandaag bepaalt onze welvaart van morgen.”
Het advies: jaarlijks 165 miljoen euro extra investeren in nationale én lokale rekenfaciliteiten, dataopslag, netwerkverbindingen, beveiliging, en in internationale samenwerking zoals Europese supercomputers en AI-fabrieken.
🔗 Meer info:
• NWO: https://www.nwo.nl
• SURF: https://www.surf.nl
