Nieuw informatieboekje moet Nederlanders voorbereiden op 72 uur zonder stroom of water

Ruim 8,5 miljoen huishoudens ontvangen vanaf vandaag het informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’. Met dit boekje wil de overheid inwoners helpen om bij een grote storing, overstroming of digitale aanval minimaal 72 uur zelfredzaam te zijn. De verspreiding loopt van 25 november tot en met 10 januari 2026.

Een noodsituatie kan betekenen dat stroom, water of internet plotseling uitvalt. Hulpdiensten richten zich in de eerste dagen op de plekken waar de nood het hoogst is, waardoor veel mensen vooral op zichzelf zijn aangewezen. Het informatieboekje staat daarom vol praktische tips om drie dagen thuis door te komen.

In het boekje worden drie stappen uitgelegd. De eerste is het samenstellen van een noodpakket: kaarsen, houdbaar eten, water, een zaklamp, powerbank, EHBO-set en persoonlijke benodigdheden zoals medicijnen of babyvoeding. Veel spullen hebben mensen al in huis, maar vaak niet genoeg voor 72 uur. Stap twee is het maken van een noodplan met afspraken over contact, opvang van kinderen en een vaste ontmoetingsplek. Stap drie gaat over elkaar helpen: praten over voorbereiding en kijken wie extra steun nodig heeft.

Het informatieboekje maakt deel uit van de meerjarige Denk vooruit-campagne van de NCTV. Naast de papieren versie komt het ook online beschikbaar, inclusief vertalingen in onder meer Engels, Duits, Pools, Turks, Arabisch en Spaans. Er komen ook edities in Nederlandse gebarentaal en in makkelijke taal.

