Nieuwe faunatunnel langs N348 verbindt leefgebieden en vermindert wildaanrijdingen

Tussen Wesepe en Deventer is een nieuwe faunatunnel aangelegd onder de N348. Deze tunnel – één doorgang van circa 40 cm breed – verbindt leefgebieden van dassen, otters en ander kleinwild en draagt zo bij aan verkeersveiligheid én biodiversiteit. Aannemersbedrijf Heijmans boorde de tunnel vanaf de zijkant onder de weg door, zodat het verkeer nauwelijks hinder ondervond, en faunaspecialist Arfman zag toe op de kwaliteit van plaatsing en gebruikte materiaal. Met een zandbed voor comfortabel loopvlak, complete waterdichting en geleidende rasters met dassen- en wildroosters wordt kleinwild veilig naar de tunnel geleid.

Nodig omdat de cijfers schrikbarend zijn

De provincie Overijssel kampt met hoge aantallen wildaanrijdingen. Tussen 2019 en 2023 vonden hier gemiddeld ongeveer 1.300 aanrijdingen met wild per jaar plaats (bron: Faunabeheerplan Overijssel). Hoewel vooral reeën de statistieken domineren, vormen ook kleinere dieren zoals dassen, vossen en otters een groot deel van de slachtoffers.

Landelijk liggen de aantallen nog vele malen hoger: naar schatting worden in heel Nederland jaarlijks alleen al 1.500 dassen aangereden (bron: De Dierenbescherming).

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, investeert de provincie 3,5 miljoen euro in zeventien hotspots voor faunapassages (bron: NOS).

Faunatunnels werken – dat tonen onderzoeksresultaten

Onderzoek toont aan dat onderdoorgangen in combinatie met rasters het aantal wildslachtoffers drastisch verlagen. Een studie naar snelwegen in de VS liet zien dat wildsterfte met 58 % afneemt dankzij onderdoorgangen en afrastering (bron: ResearchGate).

Ook in Overijssel zijn bestaande voorzieningen effectief: het ecoduct over de N340 bij Ommen wordt gebruikt door tientallen soorten, waaronder das en vos. Monitoring van faunatunnels in de Kop van Overijssel laat zien dat de faunabuis bij de N334 regelmatig door otters wordt gebruikt. Langs dezelfde weg, ter hoogte van Giethoorn, is Arfman op dit moment zelf actief voor de provincie Overijssel. Daar zijn twee nieuwe ottertunnels geboord, is vijf kilometer otterraster geplaatst en is onder een brug een speciale otterloopplank gemonteerd, zodat dieren veilig van het open water naar de aangrenzende sloten kunnen trekken. En ook op andere plekken in de provincie worden faunatunnels regelmatig gebruikt. De tunnel onder de N343 bij Slagharen en de kleinere faunabuis onder de N375 zijn tientallen keren door otters en andere kleine zoogdieren gebruikt (bron: Natuur en Milieu de Vechtstreek).

Deze successen onderstrepen dat tunnels en ecoducten meer doen dan slechts versnippering tegengaan. Ze bevorderen genetische uitwisseling tussen populaties en maken kolonisatie van nieuwe gebieden mogelijk

Sterke samenwerking in faunatechniek en veiligheid

“Het aantal wildaanrijdingen laat zien dat we als maatschappij stappen moeten zetten,” zegt directeur Edward van Veen van Arfman. “Faunatunnels zijn bewezen effectief: je voorkomt aanrijdingen, verbindt leefgebieden en draagt bij aan de biodiversiteit. Dankzij de samenwerking met Heijmans kunnen we de tunnels onder drukke wegen door boren zonder het verkeer stil te leggen.”

Naar een veilige en leefbare provincie

De aanleg van de faunatunnels langs de N348 past in de ambitie van Overijssel om natuur en infrastructuur beter te laten samengaan. De provincie heeft verschillende faunaknelpunten geïdentificeerd en wil er tien tijdens reguliere wegonderhoudsprojecten oplossen.

Voor Arfman, sinds 1972 actief in faunatechniek, zijn de nieuwe tunnels opnieuw een voorbeeld van vakmanschap. Door hoogwaardige materialen, waterdichte constructies en goede begeleiding via rasters en roosters blijven zowel bestuurders als dieren veilig. Met deze voorzieningen draagt Overijssel niet alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook aan een toekomst waarin mens en dier harmonieus naast elkaar leven.

