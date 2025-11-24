Nieuwe regels huurtoeslag vanaf 2026: meer mensen komen in aanmerking

139 keer bekeken

Vanaf 1 januari 2026 veranderen de regels voor huurtoeslag. Meer mensen kunnen dan huurtoeslag krijgen, jongeren van 21 en 22 jaar krijgen soms recht op een hoger bedrag en servicekosten tellen niet langer mee. Iedereen kan nu al op toeslagen.nl/proefberekening checken wat deze veranderingen betekenen voor de eigen situatie.

De belangrijkste wijziging is dat de huur in 2026 niet meer “te hoog” kan zijn om huurtoeslag te ontvangen. Zolang iemand aan de overige voorwaarden voldoet – zoals een passend inkomen, vermogen onder de grens en een zelfstandige woonruimte – kan toeslag worden toegekend. Voor alleenstaanden mag het vermogen bijvoorbeeld niet hoger zijn dan €38.479.

De hoogte van de toeslag blijft afhankelijk van inkomen, leeftijd en huurprijs. Dienst Toeslagen rekent in 2026 voor iedereen vanaf 21 jaar met een maximale huurgrens van €932,93. Bij een hogere huur kan iemand alsnog huurtoeslag krijgen, maar niet over het deel boven die grens.

Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar blijft een lagere grens gelden (€498,20). Jongeren van 21 en 22 jaar vallen vanaf 2026 niet meer onder deze lagere norm, waardoor zij in sommige gevallen juist méér toeslag krijgen. In huishoudens met meerdere jongeren geldt de leeftijd van de oudste bewoner.

Ook vervalt vanaf 2026 de mogelijkheid om servicekosten mee te rekenen. Dienst Toeslagen past dit automatisch aan voor mensen die in 2025 wel toeslag over servicekosten ontvingen.

Wie al toeslagen ontvangt, krijgt in december een brief met het voorschotbedrag voor 2026.

Daarnaast veranderen ook andere toeslagen. Zo gaat de kinderopvangtoeslag voor veel ouders omhoog en stijgt het kindgebonden budget voor lagere inkomens. De zorgtoeslag kan juist dalen of stijgen, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

📅 Nieuwe regels vanaf 1 januari 2026

📍 Nederland (landelijke regeling)

💶 Proefberekening en aanvragen via toeslagen.nl

🔗 www.toeslagen.nl/proefberekening

