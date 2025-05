Let op: maandag 2 juni NL-Alert testbericht op je mobiel

ACHTERHOEK – Maandag 2 juni verstuurt de overheid rond 12.00 uur een testbericht via NL-Alert. Dit gebeurt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en via de NL-Alert App. Het is een landelijke test van het alarmsysteem, bedoeld om te controleren of alles goed werkt in noodsituaties.

Heb je oordopjes of een koptelefoon op? Haal die dan voor 12.00 uur even uit je oren. Het bericht komt namelijk hard binnen.

Waarom dit testbericht?

NL-Alert wordt alleen gebruikt bij acute noodsituaties, zoals een grote brand of extreem weer. Het testbericht – dat twee keer per jaar wordt verstuurd, op de eerste maandag van juni en december – is duidelijk herkenbaar als test. Je hoeft niets te doen.

Handige app voor grensgebieden

De gratis NL-Alert App is vooral nuttig als je vaak in de buurt van de grens bent. Mobiele netwerken van het buitenland zenden namelijk geen NL-Alerts uit. Met de app ontvang je berichten toch, zolang je internet hebt. Ook biedt de app ondersteuning voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend of doof zijn. Mantelzorgers kunnen instellen dat ze ook meldingen ontvangen voor andere locaties, bijvoorbeeld waar hun naaste woont.

Wat er ook gebeurt, volg NL-Alert

Een NL-Alert bevat concrete instructies om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Ook als je nog niets merkt van de situatie, is het belangrijk het advies op te volgen. Zo kun je bijtijds reageren, bijvoorbeeld bij een rookwolk met schadelijke stoffen.

Meer informatie: www.nl-alert.nl

