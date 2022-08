Open Energiedag 17 september: kom kijken bij een locatie in de buurt!

Dit jaar wordt voor de tweede keer de Open Energiedag georganiseerd: op 17 september kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Dit jaar openen ruim 50 locaties hun deuren voor publiek.

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt. Op ruim 50 locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren open. Kijk in de lijst hieronder voor projecten in de regio.

Meer informatie is te vinden op Daarkrijgjeenergievan.nl

Deelnemers Open Energiedag per regio (tot nu toe):

Friesland, Groningen en Drenthe

Dorpsmolen Reduzum, Reduzum, Windmolen in aanbouw.

Buurtmolen Tzum, Tzum, Coöperatieve molen.

Windpark Fryslân, Grou/ afsluitdijk, boottocht naar windpark op water.

REDstack blue energy , Afsluitdijk, Blue Energy uit zoet en zout water.

Showroom Anders verwarmen, Hoogezand, Showroom met o.a. warmtepompen.

Zonneakker de Watering, Coevorden, rondleiding over zonnepark.

Flevoland

Winplan Groen Dronten, Dronten, Info over de 11 windparken binnen Windplan Groen.

Windpark Hanze, Dronten, Windpark in aanbouw.

Windpark Windplanblauw, Swifterbant, Windmolenpark.

Overijssel

Brouwer Biomassa centrale, Balkbrug, Rondleiding biomassa centrale.

Zonnepark Markelo, Herike-Elsen, Zonnepark met oog voor natuur.

Showroom warmtepompen, Deventer, HydropTop & Hydrocap warmtepompen.

Gelderland

Zonnepark Klarenbeek, Klarenbeek, Natuurinclusief zonnepark.

Remeha duurzaam verwarmen, Apeldoorn, Experience center met o.a. warmtepomp.

Solarpark de Kwekerij, Hengelo gld, Natuurinclusief zonnepark.

Zonnepark Azewijn, Azewijn, Oudste zonnepark van Nederland.

Energiepark Koningspleij, Arnhem, Wind- en zonnepark.

Warmtenet Ede, Ede, Fietstocht langs groen warmtenet.

Zonnepark Haarweg, Wageningen, zonnepark.

Energiecoöperatie WPN, Nijmegen, Wind- en zonnepark.

WoonWijzerWinkel , Tiel, Showroom met o.a. warmtepompen, isolatie en zonnepanelen.

Zonnepark Avri, Geldermalsen, Wind- en zonnepark.

Utrecht

Warmtenet Amersfoort, Amersfoort, Warmtenet langs monumentale panden.

Rijne Energie energiepark, Utrecht, Wind- en zonnepark.

Daikin Experience Centre, Breukelen, showroom met o.a. warmtepompen.

Noord Holland

Solarclarity showroom, Weesp, showroom met slimme batterij aansturing (bliq).

De Koepel , Haarlem, Duurzame warmte door bodemenergie.

Kweekzon, Haarlem, Zonnepanelen op kassen.

Experience center, Haarlem, Experience center met o.a. warmtepomp.

Zon op Garenkokerskwartier, Haarlem, Collectief zonnedak.

Korenmolen de Zandhaas, Santpoort, Ambachtelijke korenmolen met generator.

Hollandse kust (Noord) en West (Alpha) door TenneT, Wijk aan Zee, Aansluiting windparken op zee.

Bio-energiecentrale , Alkmaar, Bron van het warmtenet.

Windpark Zijpe en Zonnepark Burgervlotbrug, Burgervlotbrug, Wind- en zonnepark.

Zuid Holland en Zeeland

Windmolens de Watergeuzen, Zoeterwoude, Coöperatief windpark.

Zonneroos Haastrecht, Haastrecht, Coöperatief zonnedak.

Aardwarmte Vogelaer, Poeldijk, aardwarmte voor 17 kassen.

Trias Westland geothermie, Naaldwijk, aardwarmte met bronnen op 2,3 km diep.

Navetto, Vlaardingen, Groothandel met o.a. zonnepanelen.

Nieuwe Energie voor Groenoord, Schiedam, Zie hoe woningen worden klaargemaakt om aardgasvrij te zijn.

Shell Energy and Chemicals park , Rotterdam, Hoe transformeert Shell de grootste raffinaderij van Europa naar netto nul?

Zuid-West Hoogspanningsverbinding, Rilland, Hoogspanningsverbinding van TenneT.

Brabant

Windpark Streepland, Zevenbergschenhoek, Windpark in aanbouw.

Windpark Galder, Breda, Windpark in aanbouw.

Duurzaam opgewekt Paleiskwartier Noord, Den Bosch, Duurzame warmte.

Zonneweide de Blauwe Poort, Beek en Donk, Natuurinclusief zonnepark.

Zonneweide Nyrstar Budel, Budel, Zonneweide.

Limburg

Energietuin ‘t Veen, Griendtsveen, zonnepark met biodiverse inrichting.

Windpark Greenport Venlo, Sevenum, Windpark.

Opening 1e laadpaal met stroom WeertEnergie, Weert, Feestelijke opening laadpaal.

Over de Open Energiedag

De Open Energiedag is een initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met zes branche-organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie en Geothermie Nederland. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst: www.daarkrijgjeenergievan.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....