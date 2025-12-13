Overnachten in de iconische All You Need Is Love caravan

Slapen in een stukje tv-geschiedenis wordt werkelijkheid

De originele caravan waarmee Robert ten Brink jarenlang geliefden verraste in het populaire tv-programma All You Need Is Love is vanaf vandaag te boeken voor een bijzondere overnachtingplek. Een unieke kans voor iedereen die altijd al eens wilde slapen in Nederlandse televisiegeschiedenis. De caravan wordt exclusief aangeboden via Vipio, het boekingsplatform voor bijzondere accommodaties.

Volgens Mark Borgman, marketing manager bij Vipio, is de authentieke aluminium caravan nog volledig herkenbaar voor fans van het programma. “Zodra je binnenstapt, zie je direct de beroemde rode zithoek waar deelnemers hun ontroerende liefdesboodschappen bekeken. Nu is dit dé plek waar gasten samen kunnen genieten van een champagne-ontbijt. De caravan is op enkele punten aangepast zodat je comfortabel kunt overnachten, met onder andere een heerlijk tweepersoonsbed op de plek waar zich eerder het regisseurs gedeelte bevond.”



Het programma All You Need Is Love is al meer dan dertig jaar een vaste waarde op televisie en ook dit jaar zullen naar verwachting ruim twee miljoen kijkers klaarzitten voor de geliefde Kerstspecial. Vipio rekent dan ook op grote interesse voor deze unieke verblijfservaring. “Deze caravan behoort zonder twijfel tot één van de meest romantische overnachtingen van Nederland. We verwachten dat gasten de caravan vooral zullen boeken voor aanzoeken, huwelijksnachten en andere bijzondere momenten,” aldus Borgman.





Groeiende trend: overnachten met een verhaal

De komst van de All You Need Is Love-caravan onderstreept de stijgende vraag naar overnachtingen die méér bieden dan alleen een bed. Vipio ziet dat reizigers steeds vaker kiezen voor accommodaties met een bijzonder verhaal of een opvallende geschiedenis. Op het platform zijn bijvoorbeeld ook de voormalige tourbus van U2 en unieke verblijven in omgebouwde treinwagons, watertorens en hijskranen te vinden.



De All You Need Is Love-caravan is sinds vandaag te boeken via Vipio: www.vipio.com/nl/a/23494-slapen-in-de-all-you-need-is-love-caravan

