Prijsverschillen aan de pomp: tot ruim 23 euro verschil in Gelderland

ACHTERHOEK – Tank je binnenkort? Dan is het verstandig om vooraf te kijken waar je dat doet. De brandstofprijzen verschillen in Gelderland fors. Volgens een analyse van Independer op basis van gegevens van Petrolview kan een volle tank van 50 liter je tot € 23,50 méér kosten, afhankelijk van het tankstation.

In Brummen betaal je bij Fieten Olie momenteel het minst: € 1,769 per liter. Aan de andere kant van het spectrum staat de duurste pomp in de provincie, met een literprijs van € 2,239. Vooral in plaatsen als Ede, Harderwijk, Apeldoorn en Overbetuwe lopen de verschillen flink op. In Ede scheelt het tot € 20 per tankbeurt.

“Binnen je eigen gemeente loont het vaak al om de prijzen te vergelijken,” zegt Independer-expert Michel Ypma. “Zeker onbemande pompen op industrieterreinen zijn vaak flink goedkoper dan snelwegstations.”

Goedkoop tanken in de Achterhoek

Ook in de Achterhoek zijn voordelige pompen te vinden. In Ruurlo (Berkelland), Wehl (Doetinchem) en Ulft (Oude IJsselstreek) liggen de prijzen rond de € 1,799 per liter.

Goedkoopste tankstations in Gelderland (peildatum 23 juni 2025):

Fieten Olie, Eerbeek (Brummen): € 1,769

Kanters, Ruurlo (Berkelland): € 1,799

Goris, Wehl (Doetinchem): € 1,799

Kuster Energy, Ulft (Oude IJsselstreek): € 1,799

Tango, Voltastraat (Doetinchem): € 1,809

Tamoil Express, Varsseveldseweg (Doetinchem): € 1,809

