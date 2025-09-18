Tips voor het aanschaffen van een tweedehands sloep

Een eigen sloep, dat klinkt toch heerlijk? Lekker het water op wanneer jij wilt, zonder te hoeven bellen of reserveren. Voor veel mensen is het dé stap na een paar keer huren. Dat gevoel van vrijheid en het gemak van je eigen spullen aan boord, maakt het extra leuk. Je hoeft geen koelbox meer te sjouwen omdat je gewoon een vaste plek hebt voor je drankjes en hapjes, de kussens liggen altijd klaar en je vaart weg op het moment dat het jou uitkomt. Dat scheelt niet alleen tijd, het zorgt er ook voor dat je vaker gaat varen. Of dat nu een ontspannen tochtje door de grachten is of een middag op een meer met vrienden, het kan allemaal zodra de zon zich laat zien. Maar voordat je enthousiast in de eerste advertentie duikt en denkt de perfecte boot te hebben gevonden, zijn er wel wat dingen waar je beter even op let.

Nieuw of tweedehands sloep

Wie een sloep wil kopen, moet eerst bedenken of het een nieuwe of tweedehands wordt. Een nieuwe boot ziet er strak uit, heeft geen verborgen gebreken en vaak garantie. Daar staat tegenover dat de prijs hoog ligt en de waarde meteen daalt zodra je ermee wegvaart. Een tweedehands sloep is meestal een stuk vriendelijker voor je portemonnee en er is veel aanbod. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de kans op slijtage of onderhoudskosten is wel groter. Wil je wat inspiratie opdoen en verschillende modellen bekijken, dan kun je bijvoorbeeld eens rondkijken bij Van Leeuwen Boten. Daar zie je meteen hoeveel variatie er eigenlijk is in sloepen.

Waar je op moet letten bij een tweedehands boot

Een tweedehands sloep kan een geweldige koop zijn, mits je goed oplet. Een proefvaart is eigenlijk altijd een must. Zie het als het passen van een nieuwe jas, die koop je toch ook niet blind? Tijdens het varen merk je pas of de boot fijn stuurt, of er geen rare trillingen zijn en of de motor soepel loopt. Zie je blauwe rook, dan kan dat duiden op slijtage. Neem gerust iemand mee die meer ervaring heeft met boten, dat kan veel schelen in je keuze.

Daarnaast is het slim om de verkoper kritische vragen te stellen. Hoe vaak heeft de motor onderhoud gehad, met welke was is de romp behandeld en op wat voor water heeft de sloep vooral gevaren? Het zegt vaak meer dan je denkt. Een verkoper die geen proefvaart toestaat of moeilijk doet over papieren, kun je beter overslaan. Het risico dat er iets niet klopt, is dan simpelweg te groot.

Waar koop je een sloep?

Tweedehands kopen kan op veel plekken. Marktplaats staat er vol mee en het aanbod is enorm. Toch geldt daar vaak, als een sloep té goedkoop lijkt, zit er meestal iets achter. Een andere optie is een gespecialiseerde sloepenmarkt waar boten vaak beter onderhouden zijn en je meer zekerheid hebt. Zo weet je dat je geen miskoop doet. Ook watersportbedrijven en dealers van sloepen hebben vaak gebruikte modellen in de verkoop. Daar is de kans groter dat je een boot vindt die goed is nagekeken en klaar is om mee te varen.

