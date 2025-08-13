Tweede regionale hittegolf van 2025 officieel begonnen

LANDELIJK – In Eindhoven is het woensdagmiddag om 13.00 uur 30,5 graden geworden. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. De eerste vond plaats van 28 juni tot en met 2 juli. Of er ook een officiële landelijke hittegolf volgt, wordt op zijn vroegst vrijdag duidelijk.

De regionale hittegolf in Eindhoven startte op 7 augustus, toen het 27,0 graden werd. Sindsdien bleef het zomers warm en werden er meerdere tropische dagen gemeten. Ook in Gilze-Rijen lijkt vandaag een regionale hittegolf te beginnen, mits het daar tropisch warm wordt.

Een hittegolf is sprake wanneer het minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan op minimaal drie dagen de temperatuur boven de 30 graden uitkomt. Voor een officiële hittegolf geldt dat deze metingen in De Bilt worden gedaan. Regionale hittegolven komen vaker voor in het binnenland dan aan de kust.

Vorig jaar werd er geen enkele hittegolf gemeten, iets wat sinds 2011 niet meer was voorgekomen. In 2023 waren er nog drie regionale hittegolven, maar bleef een landelijke variant uit.

In Noord-Brabant en Gelderland worden relatief vaak hittegolven geregistreerd. Eindhoven telt sinds 2000 inmiddels 26 regionale hittegolven. Arcen in Noord-Limburg is koploper met 31 geregistreerde hittegolven sinds 2000, en mogelijk volgt daar binnenkort nummer 32.

