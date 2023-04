Vandaag en donderdag veel windenergie!

Het weer heeft invloed op de opwekking van energie. Vandaag en donderdag wordt er veel wind verwacht, waardoor er meer energie uit wind wordt opgewekt dan gemiddeld. Als je je energieverbruik kunt plannen, is het slim om dat op woensdag en donderdag te doen. Later in de week neemt de windkracht namelijk weer af. Hoewel de zon schijnt, zal de opgewekte energie lager zijn dan gemiddeld. De beste dag om energie te verbruiken is vrijdag.

Verder wordt het minder koud komende week. In het begin van de week zal de warmtevraag ongeveer gelijk zijn aan die van vorige week, later wordt het iets warmer. Om het binnen lekker warm te houden, is het slim om de zon binnen te laten op zonnige momenten. Maar als de zon er niet is, is het verstandig om de kou buiten te houden door bijvoorbeeld gordijnen of luiken voor de ramen te sluiten. Zo kun je energie besparen én comfortabel wonen, zelfs bij wisselend weer.

Laat het weer voor je werken Op een stralende dag is er meer zonne-energie beschikbaar. Als het flink waait, draaien de windturbines op volle toeren. Op deze momenten is er veel schone energie beschikbaar en is de energie goedkoop. Wanneer we dan onze wasjes draaien en auto opladen, doen we dit voornamelijk op duurzame energie. Op een koude dag is het juist belangrijk om de warmte binnen te houden. Slim met het weer omgaan heeft grote voordelen. Zo hoeven we minder gas en kolen te gebruiken en daarmee verminderen we onze afhankelijkheid van buitenlandse energie. Ook is dit beter voor het klimaat. Heb je een realtime energiecontract, dan is het helemaal voordelig. Kortom, volg het energieweerbericht en laat het weer voor je werken. Meer informatie: www.energieweerbericht.nu

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl