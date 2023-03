Vandaag is het Landelijke Opschoondag in Gelderland

GELDERLAND – Vandaag vindt de 21e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Meer dan 37.000 aangemelde ‘Supporters van Schoon’ delen deze dag dezelfde missie: zorgen dat Nederland schoon wordt én blijft. Dit doen zij tijdens 3.182 aangemelde opschoonacties en schoongebieden door heel Nederland en zo ook in Gelderland. Zo worden o.a. de wateren opgeschoond door suppers, worden er plogtochten georganiseerd en worden ook de stranden, bossen, parken, sportclubs en straten ontzien van zwerfafval. Kortom, heel Nederland krijgt een voorjaarsschoonmaak. Het thema van dit jaar is: ‘Wat pak jij op?’ Hiermee benadrukt initiatiefnemer Nederland Schoon het letterlijk oprapen van zwerfafval op straat en stimuleren zij heel Nederland om een actie op te pakken. Nederland Schoon roept jong en oud op om vandaag een opschoonrondje te lopen. Daarnaast doen meer dan tientallen toonaangevende partijen zoals Cloetta, Domino’s, McDonald’s, Pathé en Zeeman mee die vandaag met medewerkers en/of hun klanten uit de buurt hun omgeving opschonen. Een actie of schoongebied aanmaken kan nog steeds via: www.nederlandschoon.nl

Grootste openbare voorjaarsschoonmaak van Nederland

3.7188 deelnemers zorgen er vandaag met 3.182 opschoonacties en aangemelde schoongebieden voor dat we zwerfafval te lijf gaan. Opvallend is de creativiteit die de Supporters van Schoon meenemen. SuperSchoon Haarlemmermeer organiseert een afvalbingo waarbij prijzen te winnen zijn, HengelSportVereniging De Rijnstreek uit Woerden gaat met meer dan 15 sportvissers zorgen voor een zwerfafvalvrije visplek, zowel op de kant als het in water en ook de allerkleinsten, de Bevers, (kinderen van 4 t/m 7 jaar oud) van Scouting St. Tarcisius Landgraaf gaan zwerfafval rapen in het bos. Recycle Valley en Stichting Duurzame Innovaties pakken het groots aan met de Kromme Rijn Cleanup dat onderdeel is van de landelijke Canal Cleanup tussen Den Helder en Maastricht. Afgelopen woensdag kwamen er al duizenden leerlingen in actie tijdens de speciale Scholendag.

Een schone leef- en werkomgeving

Ingrid Goethart, directeur a.i. van Nederland Schoon, start vol energie de dag: “Het is zo ver: de Landelijke Opschoondag 2023. Maar liefst 37.000 Supporters van Schoon hebben een creatieve opschoonactie of schoongebied aangemaakt. Daarnaast we weten dat er nog veel meer Nederlanders vandaag de straat opgaan. Van jong tot oud pakt straks letterlijk zwerfafval op en zorgt daarmee dat we samen in één dag in heel Nederland opschonen.”

Goethart vervolgt: “De Landelijke Opschoondag leeft onder de Nederlanders, het bedrijfsleven en de gemeentes. Dit is terug te zien in het aantal vooraf aangemelde acties, het aantal partners dat meedoet en de support die we krijgen vanuit de gemeentes. Het bewust zijn van een schone leef- en werkomgeving en dit jezelf en een ander gunnen kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Vandaag zetten we weer een stap in die goede richting. Ik heb er zin in!”

Nederlands bedrijfsleven draagt bij aan vergroten zwerfafvalbewustzijn

Ook Nederlands grootste bedrijven slaan vandaag de handen ineen. In totaal hebben 17 toonaangevende bedrijven zich gecommitteerd aan de 21e editie. Zo doet McDonald’s alweer voor de tiende keer mee aan de Landelijke Opschoondag. Dit jaar belonen zij iedere gast met een kopje koffie of thee die samen met de Crew van het restaurant de omgeving opruimt. Daarnaast organiseert Mars Nederland in verschillende steden opschoonacties met hun medewerkers om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. Gouda Peukenvrij zet zich in voor een peukenvrije binnenstad van Gouda. De partners die dit jaar de handen uit de mouwen steken tijdens de Landelijke Opschoondag zijn: Cloetta, Coca-Cola in Nederland, Domino’s, EuroParcs, Gouda, Koninklijke Grolsch, Landal GreenParks, Mars Nederland (o.a. Mars, BE-KIND, Snickers, TWIX, M&M’S, Bounty en Milky Way), McDonald’s, Mondelēz International in Nederland, Pathé, Perfetti Van Melle Benelux BV., PLUS, The Wave, Univé, brancheorganisatie Vakcentrum en Zeeman. Nieuwe partners zijn EuroParcs en The Wave.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl