Vanmiddag zware windstoten: Code geel Gelderland vanaf 16:00 uur

In de middag verwacht men kortstondige zware windstoten, met snelheden tot ongeveer 75 km/u, voornamelijk uit westelijke richting. Deze windstoten zullen zich voornamelijk voordoen bij buien in het binnenland. Aan de kust kunnen de windstoten intenser zijn, met snelheden tot 90 km/u. In de provincie Gelderland worden zware windstoten verwacht vanaf 16:00 uur.

Deze weersomstandigheden kunnen invloed hebben op verkeer en buitenactiviteiten. Men adviseert voorzichtigheid en bewustzijn van de mogelijke hinder door deze zware windstoten.

Raadpleeg voor meer informatie de website van het KNMI – Weer – Waarschuwingen