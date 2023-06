Volleybal doorgeven als legacy: dat is het motto van topvolleyballers Myrthe Schoot en Stefan Boermans. Beiden ondersteunen initiatieven om volleybal in Nederland én wereldwijd een steuntje in de rug te geven. Want de volleybalsport heeft hen veel gebracht en daar willen ze graag iets voor terug doen.

Uit onderzoek van NOC/NSF blijkt dat sportbonden kampen met afname van ledenaantallen en dat steeds minder mensen lid zijn van een sportclub. Schoot en Boermans dragen graag hun steentje bij om te zorgen voor een ommekeer in de volleybalwereld. Ze zetten zich dan ook volop in om (beach)volleybal zichtbaar te maken. Online via social media kanalen waarop ze veel content creëren en ook door het geven van clinics en trainingen. Daarnaast ondersteunen ze volleybalinitiatieven die de volleybalsport promoten, zoals VolleybalXL en Buitensportnet.

Volleybal toegankelijk houden

Myrthe Schoot is actief in de zaal en was tijdens het WK volleybal in Nederland vorig jaar een van de kartrekkers van Oranje. De meer dan 300-voudig international speelde jarenlang in Duitsland en won met Oranje o.a. zilver op het EK. Met de ‘Over de top’ podcast geeft ze samen met enkele andere internationals een inkijkje in het leven van een topvolleybalsters om zodoende meer zichtbaarheid te creëren voor de volleybalsport. Daarnaast voelt ze een grote verantwoordelijkheid om de volleybalsport in Nederland aantrekkelijk te houden, zeker gezien het feit dat zaalsporten steeds minder populair worden. “Ik vind volleybal een fantastische sport waar veel verschillende facetten samen komen. Denk bijvoorbeeld aan teamwork, balhandeling en kracht. Het geeft mij elke dag zo veel plezier. Dat plezier wat ik heb ervaren in sporten (volleybal), gun ik iedereen!”, vertelt Myrthe.

Stefan Boermans

Stefan Boermans begon pas op latere leeftijd met volleybal. Hij wisselde op zijn 18e zijn voetbalschoenen in voor volleybalschoenen. Op zijn 22e koos hij voor de beachvolleybalsport. En die keuze heeft het geen windeieren gelegd. Zo won hij met zijn beachmaatje Yorick de Groot het prestigieuze toernooi in Gstaad en ze proberen zich momenteel te kwalificeren voor de Olympische spelen in Parijs 2024. Stefan treedt op Instagram naar buiten als een ware promotor van de beachvolleybalsport. Ook Stefan draagt initiateven die de sport promoten een warm hart toe. “Je bent immers nooit te oud om te leren”, aldus Stefan.

Volleybalsport vooruit helpen

De idealen waar beide topvolleyballers voor staan, sluiten naadloos aan bij de filosofie van VolleybalXL en Buitensportnet. Het platform VolleybalXL wil volleyballers en trainers faciliteren, inspireren en ondersteunen om een betere speler en trainer te worden. Schoot en Boermans treden als ambassadeurs naar buiten en zetten hun expertise in bij het bedenken van volleybaltrainingen en oefeningen, maar ook door clinics te geven aan een breed publiek. Daarnaast dragen ze bij om volleybal meer zichtbaar te krijgen in het straatbeeld door middel van een buitensportnet. Dat is een multifunctioneel en duurzaam sportnet waardoor er o.a. buiten gevolleybald kan worden. Beide initiatieven en hebben als doel om het volleybal beter en meer zichtbaar te maken, zowel online als fysiek in het straatbeeld.

