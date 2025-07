Wat kunnen wij leren van inheemse volkeren?

Inheemse volkeren leven al eeuwenlang in diepe verbinding met de natuur. Wij als Westerse beschaving zijn deze verbinding eigenlijk een beetje kwijt. We brengen veel meer tijd door in steden en zijn zo ver ontwikkeld dat we veelal synthetische dingen gebruiken in plaats van natuurlijke dingen. Sommige mensen zullen wellicht zeggen dat wij veel verder ontwikkeld zijn, maar toch zijn er ook veel dingen die we kunnen leren van inheemse volkeren. Wij hebben een aantal dingen op een rijtje gezet. Wil je zo na het lezen van dit artikel nog meer weten over inheemse volkeren, hun rituelen en spiritualiteit? Klik hier voor meer informatie!

1. Leef met de natuur, niet tegen de natuur

Zoals we eerder schreven is de verbinding met de natuur een van de meest typerende kenmerken van inheemse stammen over de hele wereld. Deze verbinding is natuurlijk ook noodzakelijk voor het overleven. Waar wij voor een groot deel leven van voedsel dat op niet biologische wijze is geteeld of gemaakt is in de fabriek, halen inheemse stammen al hun eten uit de natuur. Dit is natuurlijk ook niet helemaal ideaal, maar toch wel iets waar we van kunnen leren, al helemaal nu er steeds meer mensen op aarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan het planten van voedselbossen die gemeenschappen kunnen voeden of het zorgen voor meer gemeenschappelijke groentetuintjes in stedelijke gebieden. Deze voeding is vaak een stuk gezonder dan (ultra) bewerkte voeding. En ook een stuk beter voor de natuur!

2. Ritme in plaats van tijdsdruk

In onze maatschappij werken we hard, erg hard. Of, naja, de meeste mensen. Dit is natuurlijk goed, maar ook veel mensen hebben hier moeite mee. Te veel werken kan zorgen voor oververmoeidheid en zelfs een burn-out. Hoe doen inheemse stammen dit? Hier is vaak geen sprake van constante tijdsdruk. Hier wordt ‘werk’ en ‘rust’ meer afgewisseld. Soms zijn er natuurlijk intense periodes van hard werken, maar als het kan, wordt er goed gerust. En dit is precies iets waar veel mensen in onze maatschappij moeite mee hebben. Daarom is het af en toe best wel eens goed om te vertragen!

3. Leven in het nu

Hoewel spiritualiteit iets is wat steeds populairder wordt in onze maatschappij, kunnen we echt nog wel veel leren van de inheemse volkeren. Zij leven veel meer in het ‘nu’ dan ons. Dit heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de constante haast en tijdsdruk die veel mensen hier ervaren, maar als je een beetje je best doet, dan kun je ook spiritueel groeien, zelfs als je een hele zware baan hebt. Je kunt klein beginnen door af en toe te mediteren en je in het ‘nu’ te wanen. Probeer alle zorgen, plannen en verantwoordelijkheden even te vergeten tijdens een momentje voor jezelf. Zo kun je straks weer helemaal opgeladen aan het werk!

