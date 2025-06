Wijziging huurprijs? Check je huurtoeslag voor 1 september

De huurprijs is per 1 juli bij veel huurders gewijzigd. Dienst Toeslagen roept huurtoeslagontvangers op om hun gegevens te controleren in Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Toeslagen. Zo voorkom je dat je te veel ontvangt (en moet terugbetalen) of juist te weinig krijgt.

Een hogere huur kan invloed hebben op de hoogte van je toeslag. Voor 2025 geldt een maximale huurgrens van € 900,07. Voor huurders onder de 23 jaar ligt die grens op € 477,20. Daarnaast geldt een vermogensgrens van € 37.395 (alleenstaand) of € 74.790 (samenwonend).

Check en pas aan via de app

Huur je bij een woningcorporatie? Dan wordt je nieuwe huur meestal automatisch doorgegeven. Bij particuliere huur moet je dit vaak zelf doen. Via de app Toeslagen of Mijn toeslagen kun je eenvoudig controleren of de gegevens kloppen en zo nodig aanpassen.

Ook voor nieuwe aanvragers

Ontvang je nog geen huurtoeslag, maar denk je dat je er wél recht op hebt? Doe dan vóór 1 september een proefberekening via toeslagen.nl/proefberekening. Aanvragen over het jaar 2024 kunnen ook nog tot en met 1 september worden ingediend.

Meer info of hulp? Bel gratis met 0800-0543 of kijk op toeslagen.nl/hulp voor ondersteuning bij jou in de buurt, bijvoorbeeld bij de bibliotheek.

