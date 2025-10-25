Wintertijd 2025: een uurtje langer slapen

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober 2025 gaat de wintertijd in. De klok gaat één uur terug, van 03.00 uur naar 02.00 uur. Dat betekent dat we een uurtje langer kunnen slapen. Vanaf zondag wordt het ’s ochtends eerder licht en ’s avonds eerder donker.

De overgang naar wintertijd is een Europese afspraak. Al jaren wordt gesproken over het afschaffen van de zomer- en wintertijd, maar de landen binnen de EU zijn het nog niet eens over een vaste tijdzone.

Wist je dat Nederland sinds 1977 weer zomer- en wintertijd kent? De maatregel werd destijds ingevoerd om energie te besparen.

