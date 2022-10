Zeldzaam Winterswijks boereninterieur van Piet Mondriaan geveild

In het jaar dat de 150ste verjaardag van de geboorte van Piet Mondriaan (1872- 1944) gevierd wordt, gaat er op 9 oktober een uniek werk van de kunstenaar onder de hamer. Mondriaan die bij het grote publiek vooral bekend is door zijn abstracte werk, schilderde in zijn beginjaren voornamelijk landschappen en boerderijen in de buurt van Winterswijk. De plek waar hij vanaf 1880 woonde en zijn carrière begon. Het schilderij dat geveild wordt komt uit deze eerste periode en toont een kenmerkend Achterhoeks boereninterieur in Winterswijk met sfeervolle grote haard. Gezien er weinig bewaard is gebleven uit deze vroege periode van zijn carrière, is het werk bijzonder zeldzaam te noemen.

Van zijn achtste tot zijn twintigste jaar woonde Piet Mondriaan in Winterswijk. Hier ontdekte hij zijn liefde voor tekenen en schilderen en werkte hij aan de ontwikkeling van het talent dat hem zou doen uitgroeien tot één van de belangrijkste vernieuwers van de schilderkunst. Van Mondriaans vroegste werk uit Winterswijk is niet veel bekend, gezien geen van de vele schetsen, die hij als tiener al oefenend gemaakt moet hebben, bewaard is gebleven. Er zijn slechts enkele schilderijen en uitgewerkte tekeningen die laten zien hoe hij zich bekwaamt in stillevens, landschappen en portretten. Het werk dat nu geveild wordt is daarom niet alleen een uiterst zeldzaam werk, maar het is ook erg uniek dat een dergelijk werk op de markt komt.

Boereninterieur met haard in de Achterhoek

Boereninterieur met haard in de Achterhoekis een typisch 19e-eeuws genretafereel. Het vertegenwoordigt een van de zogenaamde ‘open huizen’ die kenmerkend waren voor de regio van de Achterhoek waar Mondriaan opgroeide. Ondanks een duidelijk traditioneel onderwerp, wijkt Mondriaans techniek af van de standaard die zijn tijdgenoten hanteerden – korte penseelstreken en dynamische lijnen zijn duidelijk te onderscheiden. Opvallend is het verschil tussen de door hem in 1891 fijn geschilderde stillevens en dit specifieke werk. De kleuren zijn zeker meer uitgesproken, maar het is duidelijk dat het geïntensiveerde licht en de schaduw de hoofdrol spelen. Ook is een eerste fascinatie met lijnenspel terug te vinden in de raampartijen en tegels. In die zin is figuratieve werk al te zien als voorbode van Mondriaans wereldberoemde latere abstracte stukken. Deze werken,geschilderd na Mondriaans inschrijving aan de Rijksakademie in Amsterdam toen de kunstenaar nog maar 20 jaar oud was, worden gekenmerkt door vergelijkbare losse penseelstreken en vergelijkbare kleurkeuze.

Adams Celebration Sale: Eye to Eye with 19th Century Masters

Het schilderij van Mondriaan gaat op 9 oktober onder de hamer als onderdeel van een indrukwekkende privécollectie van 50 werken die wordt geveild onder de naam Eye to Eye with 19th Century Masters. De collectie, verzameld door een bekende Nederlandse ondernemer, bestaat uit het beste dat de Nederlandse 19de eeuw te bieden heeft. Andere hoogtepunten zijn een groot portret van Greetje Braakensiek als Eliza Doolittle gemaakt door Isaac Israels en prachtige schilderijen van de Haagse School zoals een regenachtige straat in Den Haag van Floris Arntzenius, een besneeuwd winterlandschap van Louis Apol en een winters stadsgezicht door Willem Bastiaan Tholen. Ook de Romantiek is goed vertegenwoordigd met onder andere een monumentaal ijsgezicht van Wouterus Verschuur, indrukwekkende landschappen van Charles Leickert, een sferisch winterlandschap met schaatsers van Frederik Marinus Kruseman en een zonnig stadsgezicht van Willem Koekkoek.

Kijkdagen (gratis te bezoeken): zaterdag 8 oktober (van 10.00-17.00 u.) & zondag 9 oktober (van 10.00-16.00 u.)

Live + online veiling: zondag 9 oktober (20.00 u.)

Locatie kijkdagen + veiling: Looiersgracht 60, 1016 VT Amsterdam

www.adamsamsterdam.com

