Zo weet je of je werkkleding aan de eisen voldoet

Veilig kunnen werken begint met de juiste bescherming. Goede werkkleding is daarbij onmisbaar en vaak net zo belangrijk als het dragen van de juiste schoenen of een helm. Het gaat niet alleen om er netjes of professioneel uitzien, maar vooral om veiligheid en comfort tijdens je werkzaamheden. De juiste kleding kan je beschermen tegen hitte, kou, regen of vonken en voorkomt dat je in gevaarlijke situaties sneller letsel oploopt. Ook zorgt werkkleding voor gemak: zakken op de juiste plek, stevige stoffen die tegen een stootje kunnen en voldoende bewegingsvrijheid om je werk goed te doen. Toch is het soms lastig om te beoordelen of jouw kleding wel echt voldoet aan de vereisten, omdat de labels of normeringen niet altijd even duidelijk zijn. Daarom is het belangrijk om te weten waar je op moet letten.

Waarom goede werkkleding zo belangrijk is

Op de werkvloer kunnen er allerlei risico’s zijn: van vonken en hitte tot regen, kou of gevaarlijke stoffen. Met de juiste kleding verklein je de kans op ongelukken en zorg je dat je je werk beter en prettiger kunt doen. Denk aan reflecterende strepen waardoor je zichtbaar bent in het donker, maar ook aan stoffen die bescherming bieden tegen hitte of vocht. Met werkkleding die aan de eisen voldoet voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan.

De belangrijkste normen op een rij

Werkkleding moet vaak voldoen aan Europese normen (EN-normen). Een paar van de belangrijkste zijn:

EN ISO 20471 voor hoge zichtbaarheid, met fluorescerende kleuren en reflecterende strepen.

EN 11612 voor bescherming tegen hitte en vlammen, ideaal voor lassers of mensen die met open vuur werken.

EN 1149 voor antistatische eigenschappen, belangrijk in omgevingen met ontvlambare stoffen.

EN 343 voor bescherming tegen regen en natte omstandigheden, bijvoorbeeld voor buitenwerkers.

Door op het label van je kleding te kijken, zie je vaak direct aan welke norm het voldoet.

Hoe controleer je of jouw kleding geschikt is

Naast het label zijn er nog meer manieren om te checken of je kleding voldoet. Let op of de kleding gecertificeerd is door een erkende instantie. Ook de kwaliteit van het materiaal speelt een rol: stevige, ademende stoffen gaan langer mee en beschermen beter. Vergeet ook de pasvorm niet. Te strakke kleding beperkt je beweging, terwijl te losse kleding gevaarlijk kan zijn bij machines.

Investeren in veiligheid en comfort

Goede werkkleding gaat vaak wat langer mee en voelt fijner tijdens een lange werkdag. Het is een investering die niet alleen je veiligheid vergroot, maar ook je productiviteit. Bedrijven die hun personeel voorzien van de juiste kleding, laten zien dat ze waarde hechten aan gezondheid en welzijn op de werkvloer. Voor ondernemers is het slim om direct betrouwbare en complete sets te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfskleding bestellen bij HKV, waar je zeker weet dat de kleding voldoet aan de actuele normen en geschikt is voor verschillende werkplekken.

Investeer in goede werkkleding

Werkkleding lijkt soms vanzelfsprekend, maar het is een belangrijk onderdeel van veilig en prettig werken. Kijk dus goed of je kleding voldoet aan de juiste normen, kies voor kwaliteit en let op de pasvorm. Zo weet je zeker dat je kleding doet wat het moet doen: beschermen.

