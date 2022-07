Zomertips van Vitens over “Wijs met water” van start

Maandag 4 juli heeft Vitens haar nieuwe communicatie-uitingen gelanceerd om klanten te informeren en sensibileren over spaarzaam drinkwatergebruik tijdens de zomer. Onder het motto: “Met zijn allen wijs met water” gaat Vitens samen met andere partijen zoals provincies, gemeenten en waterschappen haar klanten voorzien van tips en adviezen om de vraag naar drinkwater tijdens warme dagen niet zo hard te laten stijgen.



Toenemende vraag naar drinkwater

Er is veel zorg rond de levering van drinkwater en de beschikbaarheid van bronnen om drinkwater te winnen. In de afgelopen jaren heeft Vitens juist tijdens de zomerperiode het verbruik van drinkwater zien toenemen, waarbij bij hele warme dagen het gebruik extreem toenam. Daarom wijst Vitens haar klanten erop dat het voor nu en in de toekomst noodzakelijk is om bewuster om te gaan met drinkwater, juist ook in zomer.

Wanneer er door droogte en op hele warme dagen minder grondwater gewonnen kan worden komt het voor dat de waterdruk uit kraan, douche of WC daalt zodat met iets minder druk iedereen nog steeds drinkwater kan krijgen. Op sommige plekken dus minder waterdruk maar nooit ergens geen water want wij kunnen met een knop de druk veranderen om tijdelijk en lokaal minder water te leveren of om andere routes door distributienet en drinkwaterwaterleidingen te kiezen vanaf plekken waar nog voldoende drinkwater gewonnen en gezuiverd kan worden.

“Met zijn allen wijs met water”

In de vandaag verschenen advertentie geeft Vitens in samenwerking met provincies concrete tips om bewust om te gaan met drinkwater tijdens de zomermaanden. En niet alleen via advertenties vraagt Vitens aandacht voor drinkwater. Op de website van Vitens (www.vitens.nl), in onze nieuwsbrieven aan klanten in met berichtgeving in de media krijgen burgers met animaties, infographics en filmpjes handelingsperspectieven voor met name tuin, douche en zwembadwater. Deze tips zijn: 1. Sproei de tuin niet 2. Douche zo kort mogelijk 3. Vul geen zwembaden 4. Zet de wasmachine ’s nachts en 5. Stel het wassen van de auto uit) en blijf wel voldoende water drinken en was uw handen regelmatig grondig.

Is er voldoende drinkwater tijdens de warme dagen?

Bij Vitens zijn wij uiteraard voorbereid op de extra watervraag en zorgen we dat productielocaties op volle capaciteit draaien. Het verdelen van het drinkwater over onze gebieden wordt voortdurend gemonitord. Ook stellen wij werkzaamheden uit, die mogelijk extra druk geeft op ons leidingnetwerk en capaciteit. Dus bij extreme dagen draaien wij echt op volle toeren en maar vragen wij onze klanten ook om bewust om te gaan met drinkwater.

