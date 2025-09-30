Zware klussen in de Achterhoek: veilig hijswerk bij verbouwing

Wie in de Achterhoek een schuur wil verbouwen, een nieuwe dakconstructie plaatst of zelfs een compleet bijgebouw neerzet, weet dat er vroeg of laat iets zwaars omhoog moet. Balken, dakplaten, zonnepanelen of zelfs een jacuzzi voor op het dakterras, het zijn geen dingen die je even met de hand optilt. Goed hijswerk maakt zo’n klus niet alleen een stuk makkelijker, maar ook veiliger.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De kracht van het juiste hijsmateriaal

Veel klussen lopen vast omdat mensen denken: “We tillen het wel met z’n drieën.” Totdat blijkt dat een balk honderden kilo’s weegt of dat een object niet stabiel blijft hangen. Met degelijk hijsmateriaal voorkom je ongelukken en onnodig gesjouw. Denk aan takels, hijsbanden, kettingen of een compacte kraan die je eenvoudig kunt inzetten. Wie zelf aan de slag gaat, kan het beste even rondkijken bij Hijsenenzo. Zij hebben een groot assortiment hijsmiddelen voor zowel doe-het-zelvers als professionals.

Veiligheid boven alles

Hijswerk klinkt stoer, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Een verkeerd bevestigde last kan losschieten of gaan slingeren. Daarom is het belangrijk om altijd de draagkracht van je materialen te checken en te werken met gecertificeerde hijsmiddelen. Zet de omgeving goed af, zorg dat er niemand onder de last doorloopt en gebruikt waar nodig hijsbegeleider die de boel in de gaten houdt. Een goed plan vooraf scheelt stress en gevaar tijdens de klus.

Kleine kranen voor grote impact

Je hoeft niet altijd een gigantische hijskraan te laten aanrukken. Voor veel verbouwingen is een compacte mobiele kraan of een verreiker voldoende. Deze machines kunnen door nauwe doorgangen en zijn vaak te huur voor een dagdeel of weekend. Handig als je zware dakplaten moet plaatsen of een hottub op een verhoogd terras wilt zetten. Combineer dat met stevige hijsbanden of kettingen en je hebt een betaalbare en veilige oplossing.

De Achterhoek bouwt door

In onze regio wordt volop verbouwd en gebouwd. Oude boerderijen krijgen een nieuwe bestemming, schuren worden omgetoverd tot werkplaatsen en er komen steeds meer duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Al deze projecten hebben één ding gemeen: er moet iets zwaars omhoog. Met slim gekozen hijsmateriaal werk je sneller, veiliger en vaak ook goedkoper dan wanneer je alles met brute kracht probeert te doen.

Zelf aan de slag?

Of je nu een doe-het-zelver bent of een kleine aannemer: investeren in goed hijsmateriaal betaalt zich altijd terug. Je voorkomt schade, werkt veiliger en bespaart jezelf een hoop gesjouw. Wil je weten wat je nodig hebt voor jouw klus? Kijk dan op Hijsenenzo.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)