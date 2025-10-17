Zwarte Cross knalt naar Amsterdam Dance Event met Paul Elstak, Ruffneck en Donnie

De Zwarte Cross trekt dit najaar naar de hoofdstad. Op zondag 26 oktober organiseert het Achterhoekse festival voor het eerst een feest tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). In de Kromhouthal in Amsterdam wordt van 15.00 tot 22.00 uur een dampend feest neergezet met muziek, stunts en de kenmerkende Zwarte Cross-gekkigheid.

“We kregen de kans om een feestje te organiseren op ADE,” vertelt creatief directeur Rens den Hartog. “Het leek ons mooi om de bizarre mix van muziek, stunts en Zwarte Cross-energie daar neer te zetten. Dit gaat een stevige dag worden!”

De line-up is een ode aan de hardere kant van de Zwarte Cross. Artiesten als Paul Elstak, Ruffneck, Donnie, Ruben van der Meer (Gabbertje), Piraten Power Hour, Gezellige Uptempo, Lies Zhara, Jordy Dijkshoorn en CRÜPO zorgen voor een explosieve mix van dance, humor en chaos — helemaal in stijl van het Achterhoekse festival.

Wie alvast in de stemming wil komen, kan tickets voor dit ADE-feest bestellen via de website van de Zwarte Cross. De kaartverkoop voor de Zwarte Cross 2026 start op 8 november voor fanclubleden en op 15 november voor het grote publiek.

📅 Datum: zondag 26 oktober 2025

📍 Locatie: Kromhouthal, Amsterdam

💶 Tickets: via www.zwartecross.nl

🔗 Meer info: amsterdam-dance-event.nl

