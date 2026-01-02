Lange winterwandeling door het Woold bij Winterswijk
WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 24 januari 2026 een lange winterwandeling door het Woold bij Winterswijk. De tocht is bedoeld voor ervaren wandelaars en volgt grotendeels het Achterwooldseklompenpad.
De wandeling is ongeveer 18 kilometer lang en voert door een afwisselend landschap met oude boerderijen, zogeheten scholtengoederen en kleine natuurgebieden. Volgens de boswachter maakt juist die afwisseling het gebied bijzonder. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis en het landschap van het Woold.
Het terrein is op sommige plekken moeilijk begaanbaar. Een goede wandelconditie is daarom noodzakelijk. De wandeling duurt in totaal ongeveer zes uur.
📍 Waar: Woold, Winterswijk
🕙 Wanneer: Zaterdag 24 januari 2026, start om 10.00 uur
🥾 Afstand: ca. 18 kilometer
⏱ Duur: circa 6 uur
De lunchpauze vindt plaats bij Geitenboerderij De Brömmels. De wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. De boswachter adviseert stevige wandelschoenen en voldoende eten en drinken mee te nemen.
Deelname kost €6,- per persoon. Donateurs van GLK betalen €3,- op vertoon van een geldige donateurspas.
Vooraf online reserveren is verplicht.
🔗 Meer informatie en aanmelden: https://www.glk.nl/excursies
Meest geliked deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 3
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge 1
Trending deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 3
- Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo 1
- Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal 1