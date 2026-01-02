WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 24 januari 2026 een lange winterwandeling door het Woold bij Winterswijk. De tocht is bedoeld voor ervaren wandelaars en volgt grotendeels het Achterwooldseklompenpad.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De wandeling is ongeveer 18 kilometer lang en voert door een afwisselend landschap met oude boerderijen, zogeheten scholtengoederen en kleine natuurgebieden. Volgens de boswachter maakt juist die afwisseling het gebied bijzonder. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis en het landschap van het Woold.

Het terrein is op sommige plekken moeilijk begaanbaar. Een goede wandelconditie is daarom noodzakelijk. De wandeling duurt in totaal ongeveer zes uur.

📍 Waar: Woold, Winterswijk

🕙 Wanneer: Zaterdag 24 januari 2026, start om 10.00 uur

🥾 Afstand: ca. 18 kilometer

⏱ Duur: circa 6 uur

De lunchpauze vindt plaats bij Geitenboerderij De Brömmels. De wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. De boswachter adviseert stevige wandelschoenen en voldoende eten en drinken mee te nemen.

Deelname kost €6,- per persoon. Donateurs van GLK betalen €3,- op vertoon van een geldige donateurspas.

Vooraf online reserveren is verplicht.

🔗 Meer informatie en aanmelden: https://www.glk.nl/excursies

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)