LAREN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 17 maart 2026 een lange winterwandeling over landgoed Verwolde.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer zes uur. In de winter is het landgoed volgens de organisatie een oase van rust. Het kasteel is nog gesloten en op de landerijen is het stil. Deelnemers lopen door bos en over buitenplaatsen, terwijl de boswachter onderweg vertelt over het landgoed en de geschiedenis van het kasteel.

Hoe het landschap eruitziet, blijft nog een verrassing. Het weer bepaalt in deze periode sterk de sfeer: een vroege lentezon, grijze luchten, wind of misschien zelfs sneeuw.

Deelname kost €6,00 per persoon. Donateurs betalen €3,00 op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. Vooraf online reserveren is verplicht via www.glk.nl/excursies.

De boswachter adviseert stevige, waterdichte schoenen te dragen. De wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer: dinsdag 17 maart 2026, start 10.00 uur

Duur: circa 6 uur

Waar: landgoed Verwolde, Laren (Gld)

Kosten: €6,00 p.p. / donateurs €3,00

