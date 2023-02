Huis Verwolde maakt zich klaar voor het nieuwe seizoen

LAREN(Gld) – Op 8, 12, 22 en 26 maart geeft huis Verwolde een kijkje achter de schermen terwijl het huis wordt klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Exclusieve rondleiding

Als bezoeker hoor en zie je tijdens deze rondleiding met gids wat er allemaal bij komt kijken het huis zo goed mogelijk te onderhouden. Het inventaris dat al eeuwenlang met zorg onderhouden wordt, moet ook met zorg worden behouden voor de toekomst. Ook in huis Verwolde was huishoudelijk personeel dagelijks in de weer. Het voorjaar was bij uitstek de tijd waarin gepoetst, gelucht en geschrobd werd. Nu zijn het onze, speciaal hiervoor opgeleide, housekeeping vrijwilligers die laten zien en vertellen hoe zij het historische interieur verzorgen. Dit doen zij aan de hand van de protocollen van de National Trust in Engeland.

In deze exclusieve rondleiding krijgen bezoekers ook vertrekken te zien die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. De rondleiding start na een kop koffie of thee met gebak van wereldbakker Wijnands in de authentieke keuken in het onderhuis.

Datum: 8, 12, 22, 26 maart

Tijd: 10:00 uur (duur 2 uur)

Entree: volwassenen € 19,50 donateurs GLK en museumkaarthouders € 9,50

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Online reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Vanaf 1 april start het reguliere seizoen en is het huis open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 16:00 uur.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl