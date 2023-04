Activiteiten in de meivakantie bij Huis Verwolde!

LAREN(Gld) – Tijdens de meivakantie van 22 april tot en met 7 mei is het activiteitenprogramma van huis Verwolde goed gevuld. De tuin komt langzaam tot bloei in deze periode. De tuinrondleidingen starten op 3 mei en zijn elke twee weken te volgen in het seizoen.

Alle activiteiten op een rijtje

Woensdag 3 mei Tuinrondleiding

Woensdag 3 mei Op stap met de gouvernante

Donderdag 4 mei Rondleiding Verwolde in oorlogstijd

Donderdag 4 mei Kindervoorstelling Jonker Berend is niet dom

Zaterdag 6 mei Rondleiding Verwolde in oorlogstijd

Zondag 7 mei Grand-Tour

Knapzakactie

Op de populaire speurtocht ‘Op stap met de boerenknapzak’ zit in de meivakantie een actie van 10% korting en een kortingskaart in te leveren bij één van de andere kastelen van GLK. De knapzakspeurtocht koop je tijdens de meivakantie voor € 6,75 in de museumwinkel in het onderhuis.

Tuinrondleiding

Wandel samen met een gids door één van de mooiste kasteeltuinen van Nederland. De gids vertelt over de in 1926 ontworpen tuin van Hugo Poortman, een aantal bijzondere bomen, onze naaldbomentuin en de binnentuin met de mooi aangelegde vaste plantenborders van Canneman Philipse. Inclusief koffie met gebak na afloop.

Datum: 3, 17, 31 mei

Tijd: 13.30 (duur ca 1,5 uur)

Kosten: € 10,00 p.p.

Kindervoorstelling Jonker Berend is niet dom!

Gery Groot Zwaaftink, Achterhoeks troubadour en verhalenverteller, geeft een voorstelling die speciaal is toegesneden op het huis Verwolde. Gery vertelt een verhaal en zingt liedjes over Berend, kleinzoon van een baron. Iedereen denkt dat hij dom is, te dom om voor de duvel te dansen. Maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn, hij komt er juist achter wat hij héél goed kan. Deze voorstelling vindt plaats in de oranjerie. Een ticket geeft ook toegang tot het onderhuis.

Datum: 4 mei

Tijd: 13:00, 14:00 en 15:00 uur

Entree voorstelling: € 6,50 p.p.

Op stap met gouvernante

Onze jonge bezoekers maken samen met de gouvernante een bijzondere wandeling door het huis. Ze komen langs de kinderkamer, de mooie salon en de prachtig gedekte tafel in de eetzaal. Het is een bijzondere rondleiding waarbij kinderen leren een sierlijke buiging te maken, statig te lopen en te deftig drinken. Verkleed komen mag, graag zelfs, maar er zijn ook jurken en jonkervestjes aanwezig in het huis. Na afloop drinken de kinderen limonade en wat lekkers op de tafel die ze zelf netjes hebben gedekt. (Groot)ouders of verzorgers nemen niet deel aan de kinderactiviteit. Na afloop is er wat te drinken met wat lekkers.

Datum: 3, 7 mei

Tijd: 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur)

Entree: € 10,00 per kind, donateurs en museumkaarthouders € 5,00 per kind

Meer informatie en reserveren tickets via: https://www.glk.nl/verwolde

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl