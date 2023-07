De zomer van Huis Verwolde

LAREN(Gld) – Huis Verwolde is dé ideale bestemming voor een gezinsuitje deze zomer. Op de kalender staan diverse activiteiten waar zowel jong als oud van kunnen genieten.

Met de knapzak op stap

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen samen met volwassenen de natuur rondom Verwolde ontdekken met de spannende knapzakroute. In de knapzak zit een speurtocht, een touwtje om bomen te meten en een verfrissend drankje. Na de wandeling ontvangen de kinderen zelfs nog een beloning! De knapzak is verkrijgbaar in de museumwinkel voor €7,50. De activiteit vindt plaats op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 11:00 en 15:00 uur.

Op stap met de gouvernante

Jonge bezoekers worden uitgenodigd om samen met de gouvernante een bijzondere wandeling door het huis te maken. Ze gaan langs de kinderkamer, de prachtige zitkamer en de sfeervol gedekte tafel in de eetzaal. De gouvernante laat ook het onderhuis zien, waardoor kinderen kunnen ontdekken hoe het was om op te groeien in een statig huis met deftige bewoners en personeel. Verkleed komen als prinses of ridder is toegestaan en maakt de ervaring nog specialer. (Groot)ouders of verzorgers worden verzocht om niet deel te nemen aan deze kinderactiviteit, maar kunnen met een gereserveerd ticket het huis bezoeken, genieten van een wandeling in de tuin, ontspannen op het terras bij de theeschenkerij en rondsnuffelen in de museumwinkel. De activiteit vindt plaats op 12 en 22 juli, en op 12 en 16 augustus om 11:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De toegangsprijs bedraagt €10,00 per kind, met een speciaal tarief van €5,00 voor donateurs en museumkaarthouders. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/verwolde.

Rondleidingen

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreide verkenning van het huis, zijn er rondleidingen beschikbaar. De Grand-Tour biedt een uitgebreide rondleiding waarbij ook vertrekken worden bezocht die normaal gesloten blijven voor het publiek. Deze tour vindt plaats op 20 juli, 6 en 17 augustus.

Voor liefhebbers van specifieke thema’s is er de rondleiding “Schatten van Verwolde”. Op 16 juli staat het thema Schilderijen centraal, terwijl op 20 augustus het thema Meubels wordt behandeld.

Voor de natuurliefhebbers is er een tuinrondleiding, waarbij men onder begeleiding van een gids kan wandelen door een van de mooiste kasteeltuinen van Nederland. Deze rondleidingen vinden plaats op 12 en 26 juli, en op 9 en 23 augustustus.

Voor meer informatie en reserveringen kunnen geïnteresseerden terecht op www.glk.nl/verwolde. Huis Verwolde belooft een zomer vol plezier en ontdekkingen voor het hele gezin.

