Heerlijk Herfst op Verwolde!

LAREN(Gld) – Tussen zaterdag 26 oktober en zondag 3 november viert huis Verwolde de herfst met extra activiteiten voor kinderen. Huis Verwolde is een heerlijke plek om zowel binnen als buiten te ontdekken.

Knapzak en poffertjes

Tijdens de herfstvakantie kun je met een boerenknapzak aan een tak lekker struinen over het landgoed. In de knapzak zitten een speurtocht en allerlei spelletjes. Na de speurtocht staan er heerlijke poffertjes voor je klaar in de theeschenkerij!

Datum: zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november, op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.

Tijd: tussen 11:00 en 15:00 uur

Kosten: De knapzak koop je in de museumwinkel voor € 10,00. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Natuurexpeditie Verwolde

Samen met een gids kunnen kinderen op een leuke en speelse manier de natuur ontdekken. De gids heeft zoekkaarten bij zich, en de kinderen krijgen een netje en een loeppotje (bugviewer). Zo kunnen ze de diertjes in het water en de insecten in het gras onderzoeken, de blaadjes van de bomen bekijken en de paddenstoelen in de omgeving ontdekken. Onderweg verzamelen ze allerlei materialen uit de natuur, waarmee ze iets moois kunnen maken in de oranjerie.

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (ouders kunnen ondertussen bijvoorbeeld het huis bezoeken).

Datum: zaterdag 26 oktober en zondag 3 november

Tijd: 13:30 uur

Kosten: € 8,50 per kind

Reserveren: noodzakelijk via www.glk.nl/verwolde

Grand-Tour

Ook voor volwassenen is er vermaak met de Grand-Tour, een uitgebreide rondleiding door de sfeervol ingerichte vertrekken van de beletage, de eerste verdieping, tweede verdieping en de zolder. Tijdens deze tour van anderhalf uur krijg je kamers te zien die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Datum: zondag 3 november

Tijd: 11:00 uur

Kosten: volwassenen € 17,50; kinderen van 4 t/m 18 jaar € 5,00; museumkaarthouders en donateurs € 5,00

Reserveren: via www.glk.nl/verwolde

