Leussinkbad in Laren uitgeroepen tot beste buitenzwembad van Gelderland

LAREN (Gld.) – Openluchtzwembad Leussinkbad in Laren, bij Lochem, is door uitjeswebsite UitMetKinderen.nl uitgeroepen tot het beste buitenzwembad van Gelderland. Het zwembad kreeg een beoordeling van 4,7 van de maximaal 5 sterren op basis van bezoekersreviews. Zwembad De Berkel in Almen eindigde op de tweede plaats met 4,6 sterren, gevolgd door De Schaeck in Twello met 4,5 sterren.

Eervolle vermeldingen voor Achterhoekse zwembaden

In de topbeoordelingen kregen ook het Subtropisch Zwembad Marveld in Groenlo en Zwembad de Meene in Ruurlo een eervolle vermelding. UitMetKinderen.nl verzamelde reviews van ruim 200 openluchtzwembaden in Nederland, waarbij niet alleen de zwemfaciliteiten, maar ook sfeer, voorzieningen en gezinsvriendelijkheid werden meegewogen.

Populair vanwege glijbanen en ligweide

Bezoekers van het Leussinkbad waarderen vooral de glijbanen en de ruime ligweide met schaduwplekken. “Kinderen kunnen zich al glijdend de hele middag vermaken, zonder dat je als ouder continu hoeft op te letten. Je ziet ze vanaf het grasveld overal spelen en ondertussen kun je zelf ook een beetje ontspannen,” aldus René Dekker van UitMetKinderen.nl.

Zwembadaanbod in Gelderland gemiddeld

UitMetKinderen.nl keek ook naar het totale aanbod van zwembaden per provincie. Volgens cijfers van het CBS ligt de gemiddelde afstand tot een zwembad landelijk op 3,4 kilometer. In Gelderland is dit 3,6 kilometer, wat neerkomt op een gemiddelde beschikbaarheid.

