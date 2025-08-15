Nazomerwandeling rond Huis Verwolde

LAREN (Gld) – Boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 3 september 2025 een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Hoewel de herfst in aantocht is, hangt er nog een vleugje zomer in de lucht. Deelnemers wandelen door bossen, langs vennen en boerderijen, terwijl in de tuinen van het landhuis de herfstbloemen volop bloeien.

De tocht start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €6,00 per persoon. Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen €3,00. Donateurs van GLK betalen €3,00, en hun kinderen van 4 t/m 12 jaar €1,50, op vertoon van een geldige donateurspas. Vooraf online reserveren is verplicht via www.glk.nl/excursies.

