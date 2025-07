Zomerse activiteiten bij Huis Verwolde: ontdek, speel en beleef

LAREN – Wie deze zomer op zoek is naar een dagje uit in de Achterhoek, is bij Huis Verwolde aan het juiste adres. Dit historische landhuis, ook wel ‘Parel in de Achterhoek’ genoemd, ligt in een sprookjesachtig landschap vol rust, ruimte en verrassingen voor jong en oud. Met rondleidingen, tuinbezoeken, kinderactiviteiten én een bijzondere samenwerking met beleefboerderij de Kleine Carrousel, is er volop te beleven.

Binnen kijken in een adellijk huis

Huis Verwolde is eeuwenlang bewoond geweest door één adellijke familie. Bezoekers krijgen een uniek inkijkje in het dagelijks leven van toen: van de personeelsvertrekken in het souterrain tot de weelderige salons op de bel-etage en de kinderkamers boven.

Het huis is deze zomer open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn er begeleide rondleidingen. Na 14.00 uur kunnen bezoekers zelfstandig het huis verkennen; op de bovenverdieping vertelt een gids dan meer over het leven van vroeger.

Exclusieve ‘Grote Ronde’

Op enkele data zijn er uitgebreide rondleidingen door ruimtes die normaal gesloten blijven voor het publiek.

Data : 17 juli, 3 & 21 augustus, 7 & 18 september

Tijd : 11.00 uur (duur: 1,5 uur)

Kosten : €17,50 per volwassene; Museumkaarthouders en donateurs €5,00

Reserveren via www.glk.nl/verwolde

Tuinrondleiding: de geheimen onthuld

Tijdens een wandeling door de tuinen van Huis Verwolde vertellen gidsen over de verborgen verhalen van deze groene oase. De rondleiding wordt afgesloten met koffie of thee en gebak.

Data : 20 & 30 juli, 13, 17 & 27 augustus, 10, 21 & 24 september

Tijd : 13.30 uur (duur: 1,5 uur)

Kosten : €11,50 p.p.

Reserveren via www.glk.nl/verwolde

Voor de jonge ontdekkers

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan de Natuurexpeditie Kriebelbeestjes. Met schepnetje, loep en zoekkaart gaan ze op ontdekkingstocht in de natuur rondom het huis.

Data : 19 & 23 juli, 2, 6, 16, 20 & 27 augustus

Tijd : 13.30 uur (duur: 1,5 uur)

Kosten : €5,00 inclusief ranja

Reserveren via www.glk.nl/verwolde

Knapzakspeurtocht met extraatje

Samen met beleefboerderij De Kleine Carrousel is er een zomerse speurtocht ontwikkeld. In de knapzak, bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, zit een voucher voor gratis toegang tot De Kleine Carrousel.

Kosten knapzak : €7,50, te koop in de museumwinkel van Huis Verwolde

Tip: start om 11.00 uur bij Huis Verwolde en sluit af bij De Kleine Carrousel met lunch en speelplezier.

Meer informatie en reserveren kan via: www.glk.nl/verwolde

