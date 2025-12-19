Leerlingen Marianum in actie voor KiKa én de Voedselbank
GROENLO – Wie deze week het schoolgebouw van Marianum binnenliep, merkte het meteen: dit was geen gewone schoolweek. Tijdens de jaarlijkse goede-doelenweek zetten honderden leerlingen zich in voor KiKa en de Voedselbank. Met creativiteit, enthousiasme en grote betrokkenheid lieten zij zien dat maatschappelijke inzet allesbehalve saai is.
De onderbouw organiseerde sfeervolle kerstmarkten met zelfgemaakte cadeautjes en lekkernijen. Ouders, buurtbewoners en medeleerlingen wisten de kraampjes goed te vinden. De kerstmarkten vonden plaats op donderdag 18 december: in Lichtenvoorde van 17.00 tot 20.00 uur en in Groenlo van 17.30 tot 20.30 uur.
De vmbo-bovenbouw leverde ondertussen een indrukwekkende bijdrage door voor € 4.000 aan kerststollen en kerstkransen te verkopen. Dankzij de ondersteuning van supermarkt Jumbo liep de opbrengst in korte tijd flink op.
Een van de meest opvallende acties was de nachtactie van leerlingen uit 5 havo en 6 vwo. In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 december bleven zij bewust wakker in het Atrium van de school. Deelname was vrijwillig, maar niet vrijblijvend: vooraf zamelden de leerlingen sponsorgeld in. De volledige opbrengst ging naar KiKa.
Ook aan hulp dichtbij huis werd gedacht. Gedurende de week vulden leerlingen kratten met houdbare etenswaren voor de Voedselbank. Deze werden na afloop gedoneerd aan gezinnen in de regio die het hard nodig hebben. Daarnaast namen veel klassen zelf het initiatief voor extra acties, variërend van sportieve uitdagingen tot creatieve inzamelingen, waarbij ook mentoren fanatiek meededen.
De goede-doelenweek liet zien waar Marianum voor staat. Leren stopte niet bij boeken en toetsen, maar ging ook over samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en iets betekenen voor een ander.
