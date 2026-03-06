Lezing ‘Een kist vol oorlogsverhalen’ in Erfgoedcentrum

95 keer bekeken

DOETINCHEM – Welke verhalen gaan schuil achter een helm, medaille of oude foto uit de Tweede Wereldoorlog? Op woensdag 25 maart 2026 verzorgt amateur-oorlogshistoricus Jean Kreunen een lezing bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw ’t Brewinc aan de IJsselkade en begint om 19.30 uur.

Kreunen uit Hengelo (Gld.) verzamelt al vijftig jaar militaire en burgergerelateerde objecten uit de periode 1933–1945. Zijn interesse ontstond op twaalfjarige leeftijd, toen hij op de schuurzolder van zijn opa twee helmen uit de oorlog vond. In 2006 opende hij een eigen museum in Hengelo; sinds 2016 maakt zijn collectie deel uit van het Oorlogsmuseum Overloon.

Tijdens de lezing staan bijzondere objecten en lokale verhalen centraal, onder meer over een Duits bewegwijzeringsbord uit Doetinchem, een verwisseling van laarzen met onverwachte gevolgen, een verloren pistool van een Duitse officier en de eerste Nederlandse officier die in mei 1940 in Doetinchem sneuvelde. Bezoekers mogen zelf een voorwerp meenemen waarover zij meer willen weten; Kreunen geeft indien mogelijk toelichting.

De avond is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. De toegang is gratis. Inloop is vanaf 19.00 uur, het programma duurt tot circa 21.30 uur. Aanmelden kan via de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

