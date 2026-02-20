Lezing met Elle van Rijn in Bibliotheek Winterswijk

259 keer bekeken

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Winterswijk ontvangt op zondag 8 maart om 15.00 uur actrice en schrijfster Elle van Rijn voor een lezing en interview. Tijdens de middag vertelt zij over haar werk en de verhalen achter haar romans.

Van Rijn debuteerde in 2006 met De tragische geschiedenis van mijn succes en bouwde sindsdien een breed lezerspubliek op. In Winterswijk staan vooral haar boeken De Crèche en Terug naar Insulinde centraal. Beide romans zijn gebaseerd op waargebeurde oorlogsverhalen, met moedige vrouwen in de hoofdrol.

Naast haar schrijverschap is Van Rijn bekend als actrice, onder meer van de films De Bende van Oss en Oesters van Nam Kee, en de tv-serie Flikken Maastricht.

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren.

Aanmelden kan via de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/zooo. De entree bedraagt € 7,50 voor niet-leden en € 5,00 voor leden.

