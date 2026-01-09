Lezing over de Geldersche Tramwegen in Varsseveld
VARSSEVELD – In het Witte Kerkje in Varsseveld organiseert ADW op woensdag 14 januari een lezing over de vroegere Geldersche Tramwegen. De avond wordt verzorgd door Arjan Ligtenbarg, die met een PowerPointpresentatie en veel historisch fotomateriaal terugblikt op het streekvervoer van toen.
Tijdens de lezing komen stoomtrams en autobussen in beeld die reden op de route Anholt – Isselburg – Gendringen – Terborg – Doetinchem. Ook is er aandacht voor de centrale werkplaatsen in Doetinchem, het kloppend hart van dit grote streekvervoerbedrijf. Hier werd niet alleen onderhoud gepleegd, maar beschikte het bedrijf over vrijwel alle kennis en voorzieningen in eigen huis.
De Geldersche Tramwegen ontstonden door overnames van meerdere kleine, vaak noodlijdende particuliere trambedrijven. Hoewel de overgang van tram naar bus en het verdwijnen van stoomtractie voor de hand ligt, zit het grootste verschil volgens Ligtenbarg in de organisatie zelf. De GTW had eigen grond, werkplaatsen, rollend materieel, stationsgebouwen, goederenloodsen en zelfs woningen en interne opleidingen voor personeel.
Dat contrasteert sterk met het huidige openbaar vervoer, waar materieel vaak wordt geleased, onderhoud wordt uitbesteed en persoonlijk contact op haltes vrijwel ontbreekt. Genoeg reden om niet alleen terug te kijken, maar ook na te denken over het openbaar vervoer van nu.
De lezing begint om 19.45 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur.
