Lezing over femicide door Wim en Monique Hertgers in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In de Bibliotheek Lichtenvoorde geven Wim Hertgers en Monique Hertgers op woensdag 18 februari 2026 een indringende lezing over femicide. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is bedoeld om bewustwording te vergroten rondom partnergeweld en de signalen die hieraan vooraf kunnen gaan.

Wim en Monique verloren in 2023 hun (stief)dochter Sanne, die door haar ex-partner om het leven werd gebracht. Sindsdien zetten zij zich in om femicide zichtbaar te maken en om mensen te wijzen op zogenoemde rode vlaggen bij partnergeweld. In hun verhaal laten zij zien welke signalen achteraf herkenbaar waren, maar destijds onvoldoende werden gezien of serieus genomen.

Het echtpaar reist door Nederland met een vrachtwagenbioscoop, waarin zij de korte film Het ligt aan mij vertonen. De film maakt zichtbaar hoe subtiele vormen van controle, intimidatie en emotionele manipulatie kunnen uitgroeien tot gevaarlijke situaties. Met deze aanpak willen zij bijdragen aan vroegtijdige herkenning en preventie.

Tijdens de lezing in Lichtenvoorde delen Wim en Monique hun persoonlijke ervaringen en geven zij uitleg over hoe partnergeweld zich vaak ontwikkelt en wat de impact is op nabestaanden. Na afloop is er ruimte voor vragen en gesprek met de sprekers.

De lezing is gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

of bij een van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

