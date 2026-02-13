Lezing over wederopbouwboerderijen in Kulturhus Lintelo

214 keer bekeken

LINTELO – Etnoloog Sophie Elpers houdt op dinsdag 24 februari een lezing over wederopbouwboerderijen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus in Lintelo en begint om 19.45 uur. De toegang is gratis. De lezing wordt georganiseerd op uitnodiging van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9.000 boerderijen verwoest. De wederopbouw die daarop volgde, speelde zich af in een spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. Boerderijen moesten enerzijds traditionele waarden en een gevoel van nationale identiteit uitdragen, maar waren tegelijkertijd functionele gebouwen die een belangrijke rol speelden in de modernisering van de landbouw. Veel plattelandsgebieden worden nog altijd gekenmerkt door deze wederopbouwboerderijen uit de periode 1940–1955.

In de lezing staat het verhaal achter deze boerderijen centraal. Elpers gaat in op de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw en laat zien hoe keuzes in ontwerp en gebruik tot stand kwamen in een tijd van schaarste en vernieuwing.

Ook boerderijen uit het ADW-gebied komen aan bod. Joke Sondern en René Luijmes brachten het afgelopen jaar wederopbouwboerderijen in de regio Aalten, Dinxperlo en Wisch in kaart, met aanvullingen uit Breedenbroek en Voorst. Het gaat daarbij specifiek om boerderijen die zijn gebouwd ter vervanging van exemplaren die tussen 1940 en 1945 door oorlogshandelingen verloren gingen. Een deel van de foto’s en onderzoeksresultaten wordt tijdens de lezing gepresenteerd.

Meertens Instituut

Sophie Elpers werkt als etnoloog bij het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en is daarnaast hoogleraar Immaterieel Erfgoed en Etnologie aan de Universiteit Antwerpen. Haar expertise ligt bij alledaagse materiële cultuur en immaterieel erfgoed.

