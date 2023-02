Gratis workshop ‘Social media’ voor verenigingen

LICHTENVOORDE – Verzorg jij de publiciteit voor je vereniging of non-profit organisatie? En wil je bijgespijkerd worden op het gebied van het gebruik van social media? Op donderdagavond 9 maart 2023 kun je in de Bibliotheek Lichtenvoorde terecht voor een gratis workshop. De avond begint om 19.30 uur en deelname is gratis. Opgave is mogelijk in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, of via www.oostachterhoek.nl/socialmedia.

Social Media

Werk je voor een vereniging of bij een non-profit organisatie? En wil jij meer weten over social media? Meld je dan aan voor deze training. Want wat is nou een algoritme? Welke social media kanalen kun je inzetten? En hoe bereik je jouw doelgroep? Deze en nog meer thema’s komen aan bod tijdens deze training. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De workshop is gratis voor verenigingen en non-profit organisaties.

