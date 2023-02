Coulisselandschappen Marianumleerlingen in bieb

LICHTENVOORDE – De komende weken zijn de grote etalageramen van de Lichtenvoordse bibliotheek gevuld met prachtige kunstwerken, vervaardigd door tweedejaars leerlingen van Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde. Docente Heleen Rooks-Hulshof daagde haar leerlingen uit om een prachtig coulisselandschap te maken. Een deel van de geëxposeerde werken staat zo opgesteld dat ze vanaf buiten te zien zijn, het andere deel is tijdens openingsuren van de Bibliotheek binnen te bewonderen.

Coulisse(n)landschap

Een coulisse(n)landschap is een halfopen landschap dat wordt gekenmerkt door een lapjesdeken ven kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen, houtwallen of muurtjes. Door de beplanting en bebouwing heeft een dergelijk landschap het karakter van een toneel met coulissen, vandaar de benaming “coulisselandschap”. Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen.

Opdracht

De leerlingen van het tweede leerjaar hebben een afbeelding van een coulisselandschappen opgezocht en deze uitgewerkt in diverse lagen triplex, om zo de diepte te accentueren. De lagen zijn met verschillende verftechnieken beschilderd, waarmee de diepte nog eens extra wordt benadrukt. De gekozen landschappen zijn van over de hele wereld… en zelfs daarbuiten.

Gebruikte technieken

Voor het weergeven van de verschillende structuren en texturen worden verschillende schildertechnieken gebruikt. De achtergrond/lucht is vaak met een nat-in-nat schildertechniek (of alla prima) geschilderd. Dit is een schildertechniek waarbij nieuwe verf wordt toegevoegd aan voorafgaande lagen nog natte verf. Bij deze techniek dient het werkstuk in korte tijd te worden voltooid. Bij luchten wordt er met een grote kwast een witte ondergrondlaag opgebracht waar de andere kleuren vloeiend in gemengd worden. Bomen en bergen op de achtergrond worden vaak met een tamponeertechniek met een kwast of schuursponsje gedaan. De verf wordt dan rechtstandig, met een kloppende beweging op de ondergrond aangebracht.De onderdelen die voor de beschouwer het meest vooraan in het landschap staan worden met een penseel en verdunde verf geschilderd (plakkaatverf geroerd tot er belletjes ontstaan).

Heleen Rooks is bijzonder trots op haar leerlingen. “Een zeer geslaagde opdracht met prachtige resultaten en het bekijken meer dan waard”, aldus de enthousiaste docente.

