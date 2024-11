Bespiegelingen over de Achterhoek in Filmhuis Het Doek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE – In de winter van 2024 keert de documentaire ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ terug naar de regio voor een tweede filmtoer. De vraag naar vertoningen is groot sinds de lancering begin 2023, toen alle zalen al snel waren uitverkocht. In ‘Den Diek’ in Lichtenvoorde, waar de documentaire vorig jaar volle zalen trok, is de belangstelling ook dit keer overweldigend: de geplande voorstellingen zijn ruim op tijd uitverkocht.

Om aan deze vraag te voldoen, organiseert Filmhuis Het Doek twee extra filmavonden, gesponsord door Docu Achterhoek. Filmliefhebbers kunnen op donderdagavond 13 februari en vrijdagavond 14 februari nog een keer de kans grijpen om deze bijzondere documentaire te zien. De opbrengst van deze avonden gaat naar Stichting Filmhuis Lichtenvoorde, waarmee de filmcultuur in de regio verder wordt gesteund.

‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ neemt de kijkers mee op een visuele reis door de geschiedenis, het heden en de toekomst van dit prachtige stukje Nederland. De film brengt de natuurlijke schoonheid van het landschap in beeld, en toont de unieke cultuur en warme gemeenschapszin die de Achterhoekers bindt. Het is een ode aan de streek en haar inwoners, vol verhalen over tradities, trots en het samenspel met de natuur.

De documentaire belooft een avond vol verwondering en herkenning voor iedereen die de Achterhoek een warm hart toedraagt. Meer informatie en kaartverkoop zijn te vinden op de website: www.bespiegelingenoverdeachterhoek.nl.

